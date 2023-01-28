Обвинение добилось новой экспертизы публикаций Абдулмумина Гаджиева

28 января 2023, 17:34

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Прокурор не согласился с выводами экспертов, укрепившими версию защиты о невиновности Абдулмумина Гаджиева, и убедил суд назначить дополнительную экспертизу публикаций журналиста, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 12 января представитель центра судебной экспертизы Минюста подтвердил в суде выводы коллег об отсутствии признаков преступлений в публикациях Абдулмумина Гаджиева. Ранее экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. 19 января два эксперта, участвовавших в исследовании статей Гаджиева, подтвердили, что в публикациях журналиста не пропагандировалось превосходство шариата. После этого прокурор попросил перенести заседание, чтобы сформулировать ходатайство по поводу экспертизы.

10 января на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. Ранее работа экспертов центра не давала поводов усомниться в их компетентности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 26 января назначил дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу публикаций Гаджиева, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Экспертизу назначили по ходатайству гособвинителя. Он не согласился с результатами предыдущей экспертизы, которая опровергла доводы обвинения", - поясняется в публикации, размещенной 27 января в телеграм-канале "Мемориала" "Полный ПЦ 2.0".

Аргументируя ходатайство, прокурор заявил, что эксперты не ответили на вопросы о том, освещал ли Гаджиев деятельность Исраила Ахмеднабиева "с целью оказать воздействие на мусульман и побудить их передавать деньги в фонд проповедника", и пропагандировал ли Гаджиев идеи отказа от светского образа жизни и создания теократического государства.

"Отметим, что суд не ставил перед специалистами эти вопросы в своем определении о назначении основной экспертизы", - говорится в публикации "Мемориала".

Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о приобщении к материалам процессуальных документов по делу Зайнудина Бамматгереева, который находится в розыске за участие в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, Ахмеднабиев и его единомышленники завербовали Бемматгереева, и в 2015 году тот передал от некоего "брата" некоему "Кемалу из Москвы" деньги для передачи проповеднику. Затем Бемматгереев уехал в Сирию и принимал там участие в боевых действиях против правительственных войск. Ранее о Бамматгерееве рассказывал на допросе засекреченный свидетель под псевдонимом «Мехтиев», сообщил "Мемориал". "Следующее заседание по делу назначено на 9 февраля в 10 часов [мск]", - говорится в сообщении.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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