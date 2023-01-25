Пользователи Telegram одобрили идею поддержать семью Курбана Далгатова

25 января 2023, 09:33

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Власти и жители Дагестана должны оказать поддержку семье Курбана Далгатова, умершего после задержания полицейскими в Махачкале, заявил член Общественной палаты Шамиль Хадулаев. Пользователи Telegram сочли справедливым это предложение.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Курбана Далгатова расследует Следственный комитет по статье о превышении полномочий. 23 января трое подозреваемых - оперуполномоченные полиции - были заключены под стражу. Начальник райотдела и три его заместителя отстранены от работы по решению руководства республиканского МВД.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции, после чего скончался. Родственники заподозрили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, но врачи констатировали смерть.

Жителям Дагестана следует поддержать семью Курбана Далгатова, у которого остались вдова и дети, заявил 24 января член общественной палаты республики Шамиль Хадулаев. "Наши дагестанцы должны поддержать семью эту, обязательно. Там дети, там жена, в состоянии шока, я представляю, что творится с родителями… Они не должны почувствовать, что они брошены", - сказал Хадулаев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Курбан Далгатов "также невинно" погиб, как и братья Гасангусейновы, пояснил Хадулаев. "И я думаю, что и глава республики Сергей Алимович Меликов как гарант Конституции Республики Дагестан тоже обратит внимание на эту семью и не пройдет мимо", - сказал он. Также активист выразил мнение, что "министерство внутренних дел обязано взять под свое покровительство" детей Далгатова.

Шамиль Хадулаев сообщил также в другой публикации, что вместе с другим представителем ОНК посетили махачкалинский ИВС, где содержатся трое подозреваемых по делу о смерти Далгатова. "А именно М.Д.Курбанов, И.И.Атавов и М.С.Маликов, все по ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). С ними мы коротко переговорили. В ближайшее время их отправят в СИЗО-1 г.Махачкалы. Также в ИВС по ст.91 (суд изберёт ему меру пресечения) находится друг покойного А.Д.Магомедов по ст.213 УК РФ (Хулиганство). На условия содержания жалоб и предложений от них к нам не поступило", - написал Хадулаев.

Под публикациями Хадулаева, по состоянию на 09.30 мск, размещено соответственно 48 и 227 комментариев. Авторы большинства комментариев потребовали сурового наказания для полицейских.

Некоторые пользователи Telegram одобрили идею поддержать семью погибшего. "Правильно!" – написал, в частности, S S. "Шамиль, нужные слова сказаны", - заметил Ахмед Магомедов.

"Как жить со всем этим?.. Если в Дагестане такое есть, где все друг друга знают, все породнились. Они даже не думают о том, что, может быть, он сын того человека, которого знает его отец, или мать, или жена… Пусть Меликов ответит, что он собираться делать по этому поводу, и общественность не отпускать на тормоза", - написала Гулизар Закаева.

"Понимаете, ни Меликов, ни Путин [...] даже если могут, не захотят, ибо полиция в их руках это силовой рычаг… Добрая порядочная полиция нужна народу, а не Меликову или Путину", - ответил на это 111.

Несколько пользователей поинтересовались у Хадулаева настроением арестованных. "Шамиль, психологическое состояние какое у них?" – спросил Абдул Х. "Совесть не мучает их, Шамиль? Не спросил?" – написал и Шамиль Шамхалов.

"Комментировать тут не буду", - ответил Шамиль Хадулаев и больше на подобные вопросы не реагировал. "Мне кажется, если бы сожалели, Шамиль бы это озвучил", - предположил Arslan.

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