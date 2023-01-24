Пользователи соцсети напомнили Меликову о деле Гасангусейновых после смерти мужчины в отделе полиции

24 января 2023, 11:52

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Жители Дагестана напомнили в соцсети главе республики Сергею Меликову, что до сих пор не наказаны силовики, причастные к убийству братьев Гасангусейновых. Они потребовали качественного расследования дела о смерти выходца из Шамильского района в отделе полиции Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января стало известно, что в Махачкале арестованы трое полицейских по делу о смерти задержанного Курбана Далгатова. Руководители райотдела полиции, куда он был ранее доставлен, отстранены от работы.

Махачкалинец Курбан Далгатов умер после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники заподозрили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана, пояснив, что собранные материалы переданы следователям. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, дело расследуется по части 5 статьи 286 УК РФ, которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Обращение от одного из жителей Шамильского района к главе Дагестана Сергею Меликову после смерти Курбана Далгатова в отделе полиции было опубликовано сегодня в Instagram-паблике* golos.dagestana. Он напомнил Меликову об убийстве братьев Гасангусейновых.

"Проблема в том, что в правоохранительных органах по сей день применяются насильственные методы "выбивания" показаний. Далгатов был выходцем из Шамильского района. 23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты два брата Гасангусейновых. Вы посещали их родителей на заре прихода к власти в Дагестане. Но, до сих пор убийцы не названы, не дана соответствующая оценка этому преступлению. Теперь вот еще и эта трагедия – умер отец троих малолетних детей. Он такой же невиновный, как и Гасангусейновы. Мы, молодежь Шамильского района, обеспокоены таким подходом сотрудников правоохранительного блока", – сказано в обращении.

Если виновные не будут наказаны, то это усилит недоверие жителей к властям, отметил его автор.

25 декабря 2020 года, когда Меликов еще был исполняющим обязанности главы Дагестана, он встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми и пообещал им помощь. Встреча с Меликовым дала Гасангусейновым надежду на наказание виновных в убийстве их сыновей.

На 11.00 мск обращение к Меликову от жителя Шамильского района в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей, набрала 5185 отметок "нравится" и 292 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала силовиков.

"Соболезную семье. Силовые структуры в Дагестане всегда пользовались и пользуются такими методами. Как всегда останутся без наказания", – предположил пользователь kondratenko2742.

"Доверие к государственным институтам давно подорвано, дальше некуда. Но дела до этого, к сожалению, никому нет", – написал пользователь compliment05.

"По умолчанию люди не испытывают доверия", – считает amsterdam_009. "На один вопрос стало больше", – подчеркнул abdul_vagap.

Другая часть пользователей потребовала наказать виновных в смерти Курбана Далгатова. "Как понять "выбивать показания"? Есть законы, которые регламентируют наказания, а силовики чем занимаются? Это нельзя оправдать. Лишать должностей и наказать каждого, кто причастен", – подчеркнул ocsi1.1.1.

"Надеемся, что этот человек понесёт наказание за свой поступок, хотя мало верится в это", – отметил пользователь sagidat1986.

"Безнаказанность и ведёт к такому. Тут надо Бастрыкину писать, чтобы сверху пошло давление, иначе уйдут от наказания", – считает 1no_name22333.

"Уважаемый Сергей Меликов, министра надо уволить срочно, это надо остановить", – потребовал magomed_moskva4444.

"Прекратится это тогда, когда злоумышленники будут понимать что, их настигнет наказание", – написал ruslan____0101.

Напомним, 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты в августе 2016 года в ходе спецоперации. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков.

9 февраля 2021 года Верховный суд Дагестана удовлетворил жалобу отца убитых братьев Муртазали Гасангусейнова на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД. 30 марта 2021 года стало известно, что Европейский суд по права человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить отцу погибших возмещение в размере 120 тысяч евро. 8 апреля 2021 года Советский суд Махачкалы отказался удовлетворить жалобу Муртазали Гасангусейнова, который добивается уголовного преследования бывшего начальника полиции Шамильского района. Гасангусейнов заявил суду, что правоохранители покрывают убийство его сыновей.

Подробнее о расследовании убийства Гасангусейновых читайте в справке "Кавказского узла" "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

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