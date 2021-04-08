Пересмотр жалобы на следствие разочаровал представителей Гасангусейнова

08 апреля 2021, 19:58

Советский суд Махачкалы вновь отказался удовлетворить жалобу Муртазали Гасангусейнова, который добивается уголовного преследования бывшего начальника полиции Шамильского района. Гасангусейнов заявил суду, что правоохранители покрывают убийство его сыновей.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 9 февраля удовлетворил жалобу Муртазали Гасангусейнова на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД, который объявил в оперативной сводке братьев Гасангусейновых террористами. В свою очередь, Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что власти России ответственны за убийство силовиками братьев Гасангусейновых и за непроведение эффективного расследования их гибели. ЕСПЧ обязал Россию в трехмесячный срок выплатить отцу погибших возмещение в размере 120 тысяч евро.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей — 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна — многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков — он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ

В Советском суде Махачкалы сегодня вновь рассматривалась жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела против бывшего начальника Шамильского РОВД Ибрагима Алиева. В зал суда из-за карантинных ограничений пустили только участников процесса и трех журналистов. Поддержать Муртазали Гасангусейнова пришло около 10 его родственников. На суд также приехал Ибрагим Алиев.

Муртазали Гасангусейнов уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что Ибрагим Алиев не уволился из полиции — он переведен участковым в соседний Хунзахский район и продолжает службу в звании майора. В звании его не понизили.

В день убийства братьев Гасангусейновых майор полиции Ибрагим Алиев сообщил, что на территории села Гоор-Хиндах и села Кахиб неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были уничтожены. До возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" (в ноябре 2017 года) официальная позиция следственных органов заключалась в убийстве братьев сотрудниками правоохранительных органов. После возбуждения нового уголовного дела оно ведется уже в отношении неустановленных лиц, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

Адвокат и следователь поспорили, кто вправе определять статус полицейской сводки

Гасангусейнов и его представители считают, что полицейская сводка стала главным основанием для того, чтобы объявить убитых братьев боевиками. Гасангусейнов обратился в суд с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ, в которой, в частности, говорится, что первоисточник сообщения о спецоперации не установлен.

"В случае допроса свидетелей составления сводки и рапорта мы более чем уверены, что в их показаниях будут существенные противоречия. Должны быть проведены очные ставки. Очные ставки, как мы знаем, проводятся только лишь в рамках возбужденного уголовного дела. Поэтому мы в жалобе указываем на необходимость возбуждения уголовного дела. Допросы этих свидетелей должны повлиять на выводы следствия о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Допросы, в отличие от опроса, гарантируют эффективное получение информации в связи с предупреждением об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний", — заявил в суде юрист Комитета против пыток Магомед Аламов, представляющий интересы Гасангусейнова.

Он также пояснил, почему считает необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. "В постановлении указано, что согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 1671-оо, понятие "официальный документ" является оценочным — следовательно, в каждом конкретном случае суд должен решать вопрос о статусе документа, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. Однако полномочие суда решать статус документа, следователь в данном случае возложил на себя и пришел к выводу, что ни сводка, ни рапорт не имеют юридической силы", — подчеркнул в суде юрист.

Следователь Заирхан Харбилов возразил, что представитель Гасангусейновых вырывает слова из контекста определения суда и трактует их в нужном для себя русле. По его словам, Конституционный суд указал, что суд должен решать вопрос о статусе документа при рассмотрении поступившего с обвинительным заключением уголовного дела. "А адвокат трактует эту фразу, что якобы Конституционный суд указал, что функции предварительного следствия должны быть возложены на суд. Чего из определения суда однозначно не усматривается", — сказал следователь.

По его мнению, законодатель наделил правоприменителя правом в каждом конкретном случае оценивать свойства документа "и в зависимости от этого привлекать или не привлекать к ответственности за использование документа как подложного". "Правоприменитель в данном случае и следователь, который применяет закон прямого действия Уголовно-процессуального и Уголовного кодекса", — подчеркнул Харбилов.

Магомед Аламов также заявил в суде, что следователем в ходе проверки не были выполнены указания, данные в постановлении об отмене предыдущего отказа в возбуждении уголовного дела. Тогда заместитель прокурора Дагестана счел, что следователем не приняты меры по установлению и опросу возможных свидетелей из числа пастухов Шамильского района. "Кроме того, все листы постановления являются прямым дубликатом предыдущего постановления. Чуть ли не вплоть до запятой. В связи с этим мы считаем, что следователем не проведена оперативная эффективная проверка по данному материалу", — заключил Аламов.

Отвечая, прокурор заявил, что данный довод не является обоснованным, так как позиция следствия по материалам не изменилась с вынесения первого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Правоохранители покрывают убийство, заявил в суде Гасангусейнов

Муртазали Гасангусейнов выразил суду возмущение тем, что его сыновей "объявили боевиками-террористами". "Прокуратура, Следственный комитет Дагестана год и три месяца нас мучили, родителей, [говорили,] что "ваши сыновья боевики-террористы". А теперь мне говорят, что это несущественно", — сказал он, заявив, что правоохранители покрывают убийство. Судья несколько раз прерывала Гасангусейнова, говорила, что его эмоции понятны, но просила не нарушать регламент суда.

Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков сделан в связи с отсутствием состава преступления в их действиях, заявил Заирхан Харбилов. По его словам, в ходе проведения проверки однозначно и достоверно было установлено, что бывший начальник Шамильского РОВД Ибрагим Алиев получил информационное сообщение о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов от сотрудника ЦПЭ МВД Насрулы Исаева, а затем и составил сводку.

"В данном случае для установления наличия или отсутствия состава преступления совершенно неважно, кто предоставил информацию о данном преступлении Исаеву Насруле, так как Алиев Ибрагим совершил действия по регистрации сводки-рапорта именно после получения сведений от Исаева. После чего совершил действия, которые, как считает адвокат Гасангусейнова, образуют состав преступления", — разъяснил свою позицию следователь Харбилов.

Он также добавил, что информация о покушении на сотрудников силовых структур имеет значение при расследовании уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ по факту убийства неустановленными лицами братьев Гасангусейновых. "Первое установленное лицо, сообщившее Алиеву Ибрагиму о совершении преступления по статье 317, и только это в данном случае имеет значение для оценки действия Алиева. А кто сообщил это Насруле Исаеву, или он это выдумал, это уже третий вопрос. Тут оцениваются действия конкретного должностного лица", — заявил следователь. "Тут оценивается убийство детей", — прервал его Муртазали Гасангусейнов. "Здесь оно не оценивается", — возразил ему следователь. Он также ответил на прямые обвинения в свой адрес. "Я к убийству ваших детей никакого отношения не имею и проверку не проводил", — сказал Харбилов Гасангусейнову.

Отвечая на требование допросить свидетелей составления сводки и рапорта, следователь заявил, что это не имеет никакого значения для определения наличия или отсутствия состава преступления в действиях Алиева. "Адвокат в жалобе пишет, что не оспорено авторство сводки и рапорта, то есть он сам не ставит его под сомнение. Самому Алиеву и Ибишеву эти документы предъявлялись для обозрения. Однозначно установлено, что рапорт подписан Ибишевым, сводка подписана Алиевым. Установлены лица, которые составляли сводку и рапорт, лица, подписавшие их. Никаких сомнений в том, кем именно составлены и подписаны рапорт и сводка, не имеется", — сказал следователь.

Он также добавил, что нет оснований для возбуждения уголовного дела, проведения очных ставок и допроса. Дело возбуждается при наличии достаточного повода и оснований, а не для допроса свидетелей и не для проведения очных ставок, пояснил Харбилов.

"Адвокат пишет в жалобе, что я не выполнил указания заместителя прокурора Дагестана, то есть, что не были установлены и опрошены лица, которые на время убийства Гасангусейновых занимались выпасом скота на близлежащих территориях и участках в Шамильском районе, которые могли видеть вооруженных лиц. Данный довод вообще не соответствует фактическим обстоятельствам. Во исполнение этих указаний направлено соответствующее поручение МВД. Оттуда получен ответ о том, что по результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий установить таких лиц не представилось возможным. В этом направлении будут продолжены мероприятия. Кроме того, скопирован ответ Магомедова, который также выпасал скот и был напарником покойных братьев. Таким образом, указанные в постановлении прокурора дополнительные проверочные действия в возможной части были проведены и исполнены", — считает следователь Харбилов.

Правозащитник назвал полицейскую сводку служебным подлогом

Ибрагим Алиев также просил суд жалобу не удовлетворять. "Я считаю, что отказ в возбуждении уголовного дела вынесен обоснованно. Еще хочу добавить для тех, кто не читал, может быть: в сводках слово "боевик", слово "БТГ" и слово "НВФ" вообще отсутствуют. Это есть в материалах дела", — указал Алиев. "Ты лично собрал личный состав и сказал: "Кто сомневается, что братья Гасангусейновы не были боевиками?" Один человек встал, не побоялся тебя", — заявил Муртазали Гасангусейнов.

Представитель Гасангусейнова Джамбулат Гасанов спросил у следователя, знают ли они о наличии официального письма от бывшего прокурора Дагестана Попова, где он указывает, что уголовное дело против братьев Гасангусейновых было возбуждено по неверно предоставленной информации от Ибрагима Алиева. Следователь ответил, что он не знал об этом письме.

Также Гасанов заявил в суде, что в сводке, составленной Алиевым 23 августа 2016 года, фигурируют данные братьев Гасангусейновых. "Хотя по материалам уголовного дела по статье 105 УК РФ, которое было возбуждено по факту убийства братьев, приводятся данные о том, что оперативно-разыскные мероприятия близ Гоор-Хиндах проводились только утром 24 августа. Возникает вопрос о том, откуда у него была такая информация. Исходя из этого, мы считаем, что именно Алиев является первоисточником дезинформации о том, что Гасангусейновы открывали огонь по сотрудникам полиции", — заявил в суде Джамбулат Гасанов.

Муртазали Гасангусейнов потребовал наказать виновных в убийстве его сыновей. "Кто мне ответит за это? За что мои дети получили один восемь пуль, другой 11 пуль, и вдобавок к этому их, убитых, переодели и расстреляли повторно? Кто виноват?" — обратился к суду Муртазали Гасангусейнов в ходе судебных прений.

Юрист Комитета против пыток Магомед Аламов поставил перед судом вопрос о том, что полицейская сводка является служебным подлогом. "На ее основании был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Это разве не служебный подлог? Впоследствии уголовное дело, возбужденное по данному рапорту, было прекращено за отсутствием события преступления. То есть этого преступления не было в природе, оно привиделось сотрудникам, которые составляли, подписывали, направляли оперативные сводки и рапорты", — подчеркнул Аламов.

Представители Гасангусейнова решили обжаловать решение суда

Советский суд Махачкалы не поддержал жалобу Муртазали Гасангусейнова на отказ о возбуждении уголовного дела против Ибрагима Алиева. Магомед Аламов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодняшнее решение суда обязательно будет обжаловано как незаконное и необоснованное.

"Верховный суд Дагестана не признавал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела. Я не считаю сегодняшнее решение суда уникальным, так как Верховный суд не обязывал удовлетворять нашу жалобу. Просто Верхсудом предыдущее решение Советского суда было отменено. Главным основанием для этого послужило то, что Ибрагим Алиев не был уведомлен о месте и дате рассмотрения жалобы. Другие основания там не были приведены, было лишь указано, что иные доводы нашей жалобы тоже заслуживают внимания суда первой инстанции", — сказал юрист.

Как рассказал Магомед Аламов, по уголовному делу об убийстве братьев Гасангусейновых назначено несколько экспертиз, следствие по делу продолжается. "Точно, на какой стадии находится дело, какие конкретные действия предпринимаются следствием, мы не знаем в связи с тем, что пока дело в производстве, ознакомление с материалами дела не предусмотрено", — сообщил Аламов.

По словам Аламова, решение ЕСПЧ по делу Гасангусейновых еще не вступило в силу, поэтому доступ ко всем материалам уголовного дела, о котором говорится в постановлении ЕСПЧ, не обеспечен.

Муртазали Гасангусейнов заявил, что надеется на наказание убийц его сыновей. "Всех, кто приказывал, всех, кто исполнял, и всех, кто покрывает. У меня в жизни уже другого смысла нет — я добился того, чтобы доброе имя моих сыновей было восстановлено, и я не отступлю в том, чтобы найти тех, кто их убил и попытался сделать из них террористов", — заявил Муртазали Гасангусейнов.