ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Муртазали Гасангусейнову

30 марта 2021, 15:58

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по делу "Гасангусейнов против России". Россия обязана выплатить отцу убитых дагестанских пастухов Наби и Гасангусейна Гасангусейновых компенсацию в 120 тысяч евро, говорится в решении суда.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 9 февраля удовлетворил жалобу Муртазали Гасангусейнова на отказ махачкалинского суда возбудить уголовное дело о халатности и служебном подлоге в отношении бывшего начальника Шамильского РОВД, который объявил в оперативной сводке братьев Гасангусейновых террористами. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов удовлетворен решением суда.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей — 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна — многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков — он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело "Гасангусейнов против России" и пришел к выводу, что нарушена статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь). Власти России ответственны за убийство силовиками братьев Гасангусейновых и за непроведение эффективного расследования их гибели, заключил суд. ЕСПЧ обязал Россию в трехмесячный срок выплатить отцу погибших возмещение в размере 120 тысяч евро, перевел "Кавказский узел" сообщение на сайте суда.

ЕСПЧ также обязал Россию предоставить родным убитых доступ ко всем материалам уголовного дела, сообщил председатель совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Постановление ЕСПЧ должно помочь отцу погибших. Европейский суд указал: то, что братья оказались в лесу с оружием и боевыми патронами — это, очевидно, фальсификация. Напомню, что количество пулевых ранений не соответствует количеству пулевых отверстий на одежде", — привела его комментарий "Новая газета".

В день убийства братьев Гасангусейновых исполняющий обязанности ОМВД России по Шамильскому району майор полиции Ибрагим Алиев сообщил, что на территории села Гоор-Хиндах и села Кахиб неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были уничтожены. До возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" (в ноябре 2017 года) официальная позиция следственных органов заключалась в убийстве братьев сотрудниками правоохранительных органов. После возбуждения нового уголовного дела оно ведется уже в отношении неустановленных лиц, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.