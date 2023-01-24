Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

24 января 2023, 13:52

Житель Новошахтинска оштрафован за уклонение от военной службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Новошахтинске оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Кирилла Новикова за то, что он два года  игнорировал повестки в военкомат.

По версии следствия, житель Новошахтинска Кирилл Новиков с августа 2021 года регулярно получал повестки в военный комиссариат под роспись, но игнорировал их и не являлся в военкомат. При этом у него не было уважительных причин или законных оснований не идти служить в армию.

В результате на Новикова было заведено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", сообщил сегодня 1rnd.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ростовской области.

Во время суда Новиков признал свою вину. Новошахтинский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, передал сегодня Donnews.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ростовской области.

Комментариев от Кирилла Новикова или его представителей относительно решения суда не поступало.

Часть 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 13 января стало известно, что Суд в Зерноградском районе Ростовской области оштрафовал местную жительницу Ларису Калашник, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России.

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Примечание:

"Суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор контрактнику за контрабанду гранатометов", "Суд в Махачкале отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Беженка из Херсона оштрафована на Кубани за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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