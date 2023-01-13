Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию армии

13 января 2023, 03:02

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Суд в Зерноградском районе назначил местной жительнице штраф по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций, в том числе на юге России, массово подверглись преследованию. Административная статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Зерноградский районный суд Ростовской области оштрафовал за дискредитацию российских военных местную жительницу Ларису Калашник, сообщило 12 января издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело против Калашник по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) поступило в суд 10 января и было рассмотрено в тот же день, следует из данных картотеки на сайте суда.

Суд назначил женщине административное наказание. Сумма штрафа и конкретные обстоятельства дела не уточняются, текст судебного акта не опубликован. Комментариями Ларисы Калашник относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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