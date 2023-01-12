12 января 2023, 07:04

Суд в Махачкале отказался рассматривать дело о дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ленинский райсуд Махачкалы вернул силовикам дело о дискредитации российских военных, которое ранее они завели в отношении местного жителя Заура Раджабова, и потребовал устранить в нем нарушения.

По данным издания "Кавказ. Реалии"*, Ленинский районный суд Махачкалы отказался рассматривать дело в отношении местного жителя Заура Раджабова, которого силовики заподозрили в дискредитации российских военных. Дело было возвращено в полицию из-за процессуальных нарушений.

Издание не привело иных подробностей по делу и не уточнило за что именно Раджабову вменяется дискредитация армии.

В карточке на сайте суда указано, что дело в отношение Раджабова поступило в суд 15 декабря 2022 года, в информации также подтверждается, что махачкалинцу вменяется дискредитация армии. Иных деталей по делу не приведено.

Комментариев от Заура Раджабова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января стало известно, что суд Бабаюртовского района оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Крымсолтана Моллаева, признав, что его слова о том, что он не позволит своим детям служить в армии, дискредитировали ее.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 января 2023, 06:12

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