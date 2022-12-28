Юрист сочла жестким приговор Валерии Гольденберг

28 декабря 2022, 22:24

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Защита не планирует больше обжаловать приговор доставленной в Дагестан крымской пенсионерке Валерии Гольденберг, действия которой суд счел осквернением могилы участника военной операции по мотивам политической вражды, назначив два года колонии-поселения и штраф в 500 тысяч рублей, сообщил ее адвокат Марат Халиков. С учетом раскаяния пенсионерки, суд мог избрать более мягкое наказание, подчеркнула юрист Галина Тарасова.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Крыма Валерия Гольденберг, осужденная на два года лишения свободы за осквернение могилы участника военной операции на Украине по мотивам политической вражды, этапирована в колонию-поселение в Кизилюрте.

Ранее было опубликовано видео, на котором Гольденберг принесла свои извинения семье военного. Сама она при этом находится за решеткой. "Я, Гольденберг Валерия, признаюсь в осквернении могилы военнослужащего, погибшего в специальной военной операции и искренне раскаиваюсь и сожалею о том, что я сделала. Это очень было омерзительно. Прошу прощения у родственников погибшего, понимаю их чувства. Знаю, что прощения недостойна, но все же искренне сожалею о том, что я так поступила", - заявила женщина на видео, опубликованном 13 апреля в YouTube-канале "Крымский репортер".

Осужденная за осквернение могилы военного пенсионерка из Крыма Валерия Гольденберг будет отбывать наказание в Дагестане, подтвердил ее адвокат Марлен Халиков.

"Да, она этапирована и находится в колонии в Дагестане. После этапирования я с ней не общался и пока нет сведений о состоянии ее здоровья, жалоб на условия содержания", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение суда вряд ли будет изменено. "Мы подали жалобу, но решение осталось в силе. Кассационную жалобу вряд ли подадим. Моя подзащитная вину признала, а дело проходило в ускоренном режиме, но все равно осудили на два года и назначили компенсацию в размере 500 тысяч рублей", - сообщил он.

Адвокат тажке добавил, что компенсация будет вычитаться из пенсии осужденной. "Не знаю, какая у нее пенсия и сколько будет вычитаться. Наверное, полностью", - сказал он. Адвокат добавил, что сумма компенсации также не будет обжалована.

У Валерии Гольденберг, по словам адвоката, есть семья, которая сейчас проживает на Украине.

"У нее есть дочь и внуки в Чернигове. Собственно, из-за боязни за них и она пошла на такой шаг. Она говорила, что у солдата был выбор воевать или нет, а у ее дочери и внуков не было выбора жить на родине или нет, поэтому боялась за них и решила облить фекалиями крест и венки. Как она это сделала? Ну взяла свои фекалии, кровь из печени животного и осквернила могилу",- рассказал он.

Юрист, оказывающий содействие Центру защиты прав человека "Мемориал", Галина Тарасова не считает приговор мягким.

"Если дело было рассмотрено в особом порядке, то наказание в таких случаях не могло превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Суд назначил наказание в рамках этого предела, но мягким этот приговор не назовешь",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, суд мог быть более гуманным. "Учитывая раскаяние, суд мог не назначать реальное лишение свободы, а назначить условное или избрать более мягкий вид наказания",- подчеркнула она.

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