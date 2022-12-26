Осужденная за осквернение могилы военного пенсионерка этапирована в Дагестан

26 декабря 2022, 22:57

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Пенсионерка Валерия Гольденберг, осужденная на два года лишения свободы за осквернение могилы участника военной операции на Украине по мотивам политической вражды, этапирована в колонию-поселение в Кизилюрте.

Крымскую пенсионерку Валерию Гольденберг, приговоренную к двум годам колонии-поселения из-за оскверненной могилы российского солдата, этапировали в колонию № 9 в Кизилюрте (Дагестан), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Марлена Халикова.

Ранее городской суд Судака Валерию Гольденберг виновной в надругательстве над захоронением по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 244 УК) и приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Женщина вылила кровь и фекалии на могилу погибшего на Украине морского пехотинца. Вину она признала.

Верховный суд Крыма отказался смягчить приговор пенсионерке. "Гольденберг В.М. свою вину признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась в содеянном, принесла потерпевшей в зале суда свои извинения, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства", указано в апелляционном определении. Действия осужденной "правильно квалифицированы судом первой инстанции как осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам политической ненависти", а исправление осужденной "невозможно без изоляции от общества, отметил суд.

Апелляционная инстанция оставила приговор Гольденберг в силе, в том числе и в части компенсации морального вреда потерпевшей, указано в постановлении от 23 августа.

Ранее было опубликовано видео, на котором Гольденберг принесла свои извинения семье военного. Сама она при этом находится за решеткой. "Я, Гольденберг Валерия, признаюсь в осквернении могилы военнослужащего, погибшего в специальной военной операции и искренне раскаиваюсь и сожалею о том, что я сделала. Это очень было омерзительно. Прошу прощения у родственников погибшего, понимаю их чувства. Знаю, что прощения недостойна, но все же искренне сожалею о том, что я так поступила", - заявила женщина на видео, опубликованном 13 апреля в YouTube-канале "Крымский репортер".

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