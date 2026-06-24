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15:00, 24 июня 2026

Источник сообщил об обысках в Минприроды Дагестана

Обыск в Минприроды Дагестана. Фото: официальный канал СК России в Max

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики изъяли в Минприроды Дагестана документы в рамках обыска по делу о мошенничестве при строительстве мусороперерабатывающих заводов, сообщил источник.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане в течение длительного времени остается актуальной проблема с вывозом и утилизацией мусора. Еще в начале 2021 года в республике возник так называемый "мусорный коллапс" – после того как 31 декабря 2020 года регоператор ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. В результате контейнеры оказались переполнены отходами. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

Жители Дагестана продолжают жаловаться на проблемы с вывозом мусора, а также на несанкционированные свалки. В частности, 21 июня жители Каспийска указали на нерешенную проблему с переполненными мусорками.

Сотрудники МВД и ФСБ изъяли в Минприроды Дагестана документы в рамках обыска по делу о мошенничестве в ходе строительства в республике мусороперерабатывающих заводов. Следственные мероприятия также проводятся по адресам проживания руководителей подрядчиков, в отношении которых возбуждено дело о мошенничестве, сообщил источник.

"Их подозревают в незаконных действиях при строительстве этих объектов", – привел сегодня "Интерфакс" слова источника в правоохранительных органах.

Мошенничество при строительстве мусороперерабатывающих заводов обнаружены в четырех районах Дагестана. Должны были быть построены шесть объектов, они построены, но некоторые не введены в эксплуатацию, пояснил источник. "В ходе строительства мусороперерабатывающих заводов была указана недостоверная информация об объемах выполненных работ и материалах, которые применялись при их возведении", – пояснил он.

Минприроды Дагестана заявило, что помогает силовикам в расследовании. "Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан продолжает свою деятельность в штатном режиме и активно помогает правоохранительным органам в расследовании", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале министерства.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако так и не был введен в эксплуатацию.

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Автор: "Кавказский узел"

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