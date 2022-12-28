Житель Дагестана убит на Украине

28 декабря 2022, 15:32

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Бийгиши Сайпутдинов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 310 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", офицер Исрафил Магомедов стал 309-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели уроженца селения Нижнее Казанище Бийгиши Сайпутдинова стало известно из отчета в Telegram-канале администрации Буйнакского района о вручении новогодних подарков детям. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 310 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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