Мемориальная доска в память о Рашиде Мирзоеве. Фото: пресс-служба администрации Дербента http://derbent.ru/press-tsentr/novosti/297028/

25 декабря 2022, 11:29

Военнослужащий из Дербента погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб военнослужащий из Дербента Рашид Мирзоев, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 308 военных из Дагестана

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Дербента Ильяса Раджабова. К этой дате официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 307 военных из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военный из Дербента Рашид Мирзоев. 24 декабря прошло открытие мемориальной доски в память о нем в школе №9, выпускником которой он являлся, сообщила на своем сайте мэрия Дербента.

К сообщению прикреплено фото мемориальной доски, на которой указано, что Мирзоев награжден орденом Мужества, и что имел звание младшего сержанта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 308 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана", "Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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