Военнослужащий из Дербента погиб на Украине

25 декабря 2022, 11:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб военнослужащий из Дербента Рашид Мирзоев, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 308 военных из Дагестана

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Дербента Ильяса Раджабова. К этой дате официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 307 военных из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военный из Дербента Рашид Мирзоев. 24 декабря прошло открытие мемориальной доски в память о нем в школе №9, выпускником которой он являлся, сообщила на своем сайте мэрия Дербента.

К сообщению прикреплено фото мемориальной доски, на которой указано, что Мирзоев награжден орденом Мужества, и что имел звание младшего сержанта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 308 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.