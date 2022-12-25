25 декабря 2022, 07:30

Власти Дербента подтвердили гибель военного на Украине

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На Украине погиб военнослужащий из Дербента Ильяс Раджабов, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 307 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря стало известно о гибели на Украине пяти военнослужащих из Дагестана – Данияла Магомедова, Ахмеда Абсаматова, Шамиля Изамова, Имам-паши Абужанатова и Ахмеда Даурбегова. К этой дате официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 306 военных из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Дербента Ильяс Раджабов, сообщила на своем сайте мэрия Дербента.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 307 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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