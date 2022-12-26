Офицер из Дагогней убит на Украине

26 декабря 2022, 14:57

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Военнослужащий из Дагестанских Огней Исрафил Магомедов погиб в военной операции, сообщил сегодня глава Дагестана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 309 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря мэрия Дербента сообщила, что в военной операции на Украине погиб военнослужащий Рашид Мирзоев. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 308 уроженцев Дагестана.

Уроженец Дагестанских Огней Исрафил Магомедов погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. "Исрафил Летифович был настоящим капитаном, командиром батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота", - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что Магомедов посмертно удостоен звания Героя России.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 309 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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