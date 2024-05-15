12 человек задержаны на акциях протеста в Ереване

15 мая 2024, 13:50

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На акциях протеста в Ереване задержаны 12 человек, которые не подчинились силовикам, заявила полиция Армении. Среди задержанных оказался и активист Ашот Петросян, который не участвовал в протестах, сообщили в "Национально-демократическом полюсе".

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром активисты в Ереване возобновили акции неповиновения, к ним присоединились студенты.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

К 12.30 по местному времени (11.30 мск) в Ереване на протестных акциях задержаны 12 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела по связям с общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян.

По его словам, они доставлены в полицейские участки за неисполнение законных требований полицейских, обеспечивающих общественный порядок, и обвинены по соответствующей статье 182 КоАП Армении.

Среди задержанных - сторонник Национально-демократического полюса Ашот Петросян. Петросян "ни разу не принимал участия в протестных акциях неповиновения, но его взяли в участок с улицы", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения, журналистка Армине Сахоян.

Позднее Национально-демократический полюс сообщил, что силовиками задержана и сама Армине Сахоян. Представитель движения отметил, что их сторонники проводят протестные акции и в Гюмри, перекрывая улицы в том числе мусорными баками.

Напомним, 9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с Багратом Галстяном дошли до Еревана. Там активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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