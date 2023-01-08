Житель Бабаюртовского района оштрафован за дискредитацию армии

08 января 2023, 07:36

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Суд Бабаюртовского района Дагестана оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Крымсолтана Моллаева, признав, что его слова о том, что он не позволит своим детям служить в армии, дискредитировали ее.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье. Она предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали юристы.

По версии следствия, житель Бабаюртовского района Крымсолтан Моллаев 22 сентября, находясь на территории местного военного комиссариата, заявил, что его дети не будут служить в армии.

В суде Моллаев пояснил, что произнес эти слова под эмоциями. Он добавил, что на следующий день осознал ошибку. Суд признал Маллоева виновным в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Его сын мобилизован и находится в пункте временной дислокации, сообщили 7 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Бабаюртовского районного суда указано, что дело в отношении Моллаева поступило в суд 29 сентября, и что по нему прошли два заседания.

Комментариев от Крымсолтана Моллаева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в отношении блогера из Дагестана Арслана Мирзаева было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии. По версии следствия, блогер распространял "заведомо ложную информацию" по заданию Центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины. Сам Мирзаев связал дело о дискредитации армии со своими публикациями.

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