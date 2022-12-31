Блогер из Дагестана связал дело о дискредитации армии со своими публикациями

31 декабря 2022, 13:54

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Поводом для уголовного дела в отношении блогера из Дагестана Арслана Мирзаева о дискредитации военных стали публикации с критикой политики Кремля на Украине, счел сам блогер.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена ответственность за дискредитацию Вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье. Она предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали юристы.

Блогер Арслан Мирзаев, известный под псевдонимом Али Чаринский, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже несколько лет живет на Украине, поэтому не получил документов о возбуждении в отншении него уголовного дела в России. "Я сам в Украине нахожусь. С начала [военной операции] рассказывал правду о том, что здесь на самом деле происходит, вот и возбудили против меня дело", - сказал он.

Следственный комитет возбудил в отношении Арслана Мирзаева уголовное дело «за распространение фейков и дискредитацию ВС РФ». По версии следствия, блогер распространял «заведомо ложную информацию» по заданию Центра информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины, сообщил 29 декабря правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Арслан Мирзаев уточнил, что дело о дискредитации армии стало уже вторым уголовным делом в отношении него. "Первое было за «оправдание терроризма»", - пояснил он, добавив, что оно было возбуждено в связи с публикацией в защиту крымских татар.

"Второе уголовное дело [возбуждено] уже на днях, а именно за распространение фейков о русской армии. В общей сложности меня могут посадить более чем на 10 лет, а на Кавказе обещали и вовсе убить, если доберутся", - рассказал Мирзаев.

Блогер уточнил, что "всё время на Украине" вел блоги в различных соцсетях, где публиковало информацию, которая «противоречила пропаганде Кремля».

Али Чаринский, в частности, администрирует телеграм-канал "Свободный Кавказ", на который подписаны 3,27 тысячи пользователей. В нем регулярно размещаются публикации с информацией о событиях на Украине, с критикой в адрес властей России и российской армии. Также на канале публикуются репосты из других ресурсов, оппозиционных властям России.

Там же в ночь на 31 декабря Арслан Мирзаев прокомментировал информацию об уголовном деле о дискредитации армии. "Раз я живу в Украине и рассказываю у себя в блогах, что такое русская армия […], то стало быть я вру, потому что противоречу пропаганде Кремля. Тоже все просто", - написал он, добавив, что "данное событие отметил в спортзале".

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