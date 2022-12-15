МВД объявило задержанного на Кубани украинца корректировщиком огня

15 декабря 2022, 04:49

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Гражданин Украины, задержанный в Краснодарском крае, обвинен в причастности к гибели трех сотрудников российской полиции в Херсонской области. МВД обнародовало видеокадры извинений задержанного, который стоит на коленях.

Информацию об уголовном деле против двух граждан Украины, один из которых был задержан на Кубани, обнародовал начальник управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он рассказал о задержании предполагаемых "корректировщиков огня", вручая награды родственникам трех красноярских силовиков, которые погибли 9 октября в Херсонской области.

Из слов Речицкого следует, что граждане Украины 17 и 18 лет передавали украинским военным координаты мест расположения подразделений российских военных и полицейских в Херсонской области. Старший из них, Ларион Лаврив, был задержан сотрудниками уголовного розыска в Краснодарском крае и доставлен в Херсонскую область, говорится в опубликованном 14 декабря сообщении "МВД Медиа".

В публикации не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело против молодых людей.

В апреле 2022 года суд арестовал несовершеннолетнего жителя кубанской станицы Калужской за причастность к украинской неонацистской молодежной группировке "М.К.У.". 8 ноября стало известно, что его дело поступило в суд.

На YouTube-канале "МВД МЕДИА" опубликовано видео с задержанными украинцами. Лицо младшего из задержанных, несмотря на то, что он несовершеннолетний, на этой записи не скрыто.

Юноша, стоя на фоне стены, называет свои данные и говорит, что "передавал данные и координаты солдат армии РФ", после чего рассказывает подробности, называя Лариона Лаврива своим сообщником. Он также заявляет, что ему "искренне жаль" погибших российских силовиков, и несколько раз повторяет "приношу извинения". Всю речь молодой человек произносит в быстром темпе как заранее заученный текст, не меняя интонаций.

Молодой человек, который представляется как Ларион Лаврив, снят на улице, за его спиной видно разрушенное в результате боевых действий здание. Он в аналогичной манере произносит похожую по смыслу, но более короткую речь, после чего приносит извинения родственникам и близких погибших, встает на колени и снимает с головы шапку.

"Кавказский узел" писал, что с 19 октября в Краснодарском крае действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.