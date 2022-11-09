Дело обвиняемого в экстремизме кубанского подростка дошло до суда

09 ноября 2022, 03:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17-летний житель станицы Калужской обвиняется в причастности к украинской неонацистской молодежной группировке "М.К.У." , приготовлении к убийству, хранении оружия и взрывчатки и угрозе силовикам, сообщает следствие. Его дело передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", В апреле 2022 года суд арестовал жителя станицы Калужской за причастность к организации.

Группировка "М.К.У", название которой расшифровывается как "Молодежь. Культ убийств", была создана в 2019 году гражданином Украины Егором Красновым. По словам задержанных в марте жителей Геленджика, от Краснова и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева они получали инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов и убийств. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывали. В апреле 2021 года в девяти городах России, в том числе в Краснодаре и Анапе, были задержаны 16 сторонников этого сообщества, которые планировали массовые убийства и теракты. О задержании еще 13 сторонников "М.К.У." в Геленджике ФСБ сообщала и 19 марта 2021 года.

Дело жителя станицы Калужской Северского района направлено в суд. 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ), приготовлении к убийству двух и более лиц (часть 1 статьи 30, подпункты «а, л» части 2 статьи 105 УК РФ), хищении оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 1 статьи 226 УК РФ), незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 УК РФ), а также в угрозе применения насилия в отношении полицейских (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщает 8 ноября Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый был администратором нескольких групп в одном из мессенджеров и в период с июля 2021 года по февраль 2022 года размещал материалы экстремистского характера с призывами совершать преступления против жизни и здоровья людей. Кроме того, он "с целью совершения убийства лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства или другой национальности приобрел и хранил у себя дома ножи, а также средства маскировки, способные скрыть личность".

Также, утверждает следствие, молодой человек похитил у жителя Горячеключевского района "охотничье ружье и патроны к нему, а также взрывчатое вещество - бездымный порох, который перевез к себе домой и хранил их там".

29 марта, когда сотрудники правоохранительных органов явились к нему домой, обвиняемый попытался скрыться от них. Когда он был остановлен сотрудниками полиции, он стал "угрожать применением к ним насилия".

Суд арестовал обвиняемого, под стражей он находился и на момент передачи его дела в суд.

Комментариев от подростка или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.