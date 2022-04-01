Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме

01 апреля 2022, 17:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего жителя станицы Калужской в Краснодарском крае. Следствие предположило, что он являлся членом украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У." и готовился к совершению убийств.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях на юге России сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Егором Красновым. Так, по данным спецслужбы, в декабре 2021 года в Ростовской области был задержан сторонник группировки "М.К.У", который планировал нападение на журналиста, специализирующегося на материалах по украинской проблематике. В апреле 2021 года в девяти городах России, в том числе в Краснодаре и Анапе, были задержаны 16 сторонников этого сообщества, которые планировали массовые убийства и теракты. О задержании еще 13 сторонников "М.К.У." в Геленджике ФСБ сообщала и 19 марта 2021 года.

Группировка "М.К.У", название которой расшифровывается как "Молодежь. Культ убийств", была создана в 2019 году. По словам задержанных в марте жителей Геленджика, от Егора Краснова и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева они получали инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению терактов и убийств. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывали

Подозреваемого в участии в экстремистском сообществе подростка арестовали на два месяца, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в июле 2021 года подозреваемый "вступил в экстремистское сообщество украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У."". С июля 2021 года по февраль 2022 года подросток размещал в нескольких группах в одном из мессенждеров "материалы экстремистского характера, содержащие призывы к совершению преступлений против жизни и здоровья людей", "Подозреваемый, с целью совершения убийства одного из лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства или другой национальности, приобрел и хранил у себя дома ножи, а также средства маскировки, (...) обсуждал способ совершения преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Несовершеннолетний был задержан 29 марта, при обыске у него дома было изъято огнестрельное оружие и патроны, нож, топор, средства маскировки. Уголовное дело возбуждено по статьям об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к убийству. "С учетом того, что фигурант подозревается в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, а также жизни и здоровья, относящихся к категории особо тяжких, суд постановил заключить подозреваемого под стражу на срок два месяца до 30 мая включительно", - говорится в сообщении.

30 марта Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.". "При обысках у них дома были изъяты гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с основателем "М.К.У." Красновым, с фото-видеозаписями акций и инструкциями по их проведению", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев подростка или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.