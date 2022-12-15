Сочинка оштрафована за дискредитацию военных

15 декабря 2022, 06:42

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Адлерский районный суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Олесю Шульц, признав, что в её комментарии в мессенджере содержится дискредитация российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

По версии следствия, жительница федеральной территории "Сириус" в Сочи Олеся Шульц разместила в мессенджере WhatsApp в группе "Барахолка СГ" под постом о сборе гуманитарной помощи детям, которые находятся, в том числе, на территории Запорожской и Херсонской областей, комментарий, в котором содержалась дискредитация российской армии.

Во время суда Шульц признала вину и заявила, что раскаивается. Адлерский районный суд признал её виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщили 14 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте суда указано, что Шульц оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и что решение суда было вынесено 15 ноября. Комментариев от Олеси Шульц или её представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Краснодара Марина Захарченко, ранее оштрафованная за дискредитацию армии, 13 декабря рассказала, что уехала из России. По ее словам, сделать это она была вынуждена из-за звонков силовиков, которые обещали завести уголовное дело, если она не удалит пацифистские публикации в соцсети.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.