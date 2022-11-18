18 ноября 2022, 20:54

Полиция составила протокол о дискредитации армии на жителя Краснодара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанный в ходе одиночного пацифистского пикета Евгений Солод отпущен из отдела полиции, на него составлен административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Солод задержан сегодня на пацифистском пикете у здания администрации Краснодарского края.

Евгения Солода после задержания доставили в  участковый пункт полиции № 1, где на него составил протокол по статье о дискредитации армии. После составления протокола его отпустили  из отдела полиции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также сообщал, что 15 ноября в Краснодаре полицейские задержали местную жительницу Виталину Ж. после того, как она сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем". На девушку составили протокол о дискредитации армии. 16 ноября стало известно, что силовики составили на краснодарского адвоката Михаила Беньяша** новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. Первое дело Беньяша о дискредитации военных суд прекратил из-за истечения срока давности.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Студентка кубанского техникума пожаловалась на угрозу отчисления за пацифистские взгляды", "Житель Тимашевска оштрафован по доносу за дискредитацию армии", "Житель Краснодара оштрафован за пикет у памятника чекистам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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