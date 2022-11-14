14 ноября 2022, 09:55

Студентка кубанского техникума пожаловалась на угрозу отчисления за пацифистские взгляды

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Руководство Тимашевского техникума кадровых ресурсов в Краснодарском крае пригрозило отчислением Марие Исмайловой, оштрафованной за дискредитацию армии и эмигрировавшей после начала мобилизации, сообщила сама студентка.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле Тимашевский районный суд оштрафовал Марию Исмайлову на 35 тысяч рублей за текст на плакате, который был признан дискредитирующим действия российской армии. В ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы ей было отказано.

Студентка Тимашевского техникума кадровых ресурсов Мария Исмайлова заявила о полученной ей угрозе отчисления, сообщило издание "Сота" в своем Telegram-канале 13 ноября.

По данным издания, угроза поступила после публикации "Соты" переданных Исмайловой документов с требованием сбора со студентов вещей для армии. "Ранее Исмайлову уже пытались отчислить после антивоенного пикета 6 апреля, однако она продолжила обучение, несмотря на протокол о "дискредитации армии". Но после начала мобилизации студентка решила эмигрировать вместе со своим молодым человеком. Теперь завуч, уже зная о ее антивоенных взглядах, высказал непосредственную угрозу отчислением под предлогом потенциальной неявки на экзамен", - сказано в сообщении.

Отметим, что после появления в административном законодательстве статьи о дискредитации российской армии, суды систематически выносят постановления о штрафах в отношении кубанских активистов. Жители региона регулярно выходили на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекались к ответственности, в том числе и по этой статье.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Кубани оштрафована за пацифистский плакат", "Кубанская активистка оштрафована за участие в пацифистской акции", "Кубанский активист оштрафован за знак "пацифик".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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