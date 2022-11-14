Кубанец оштрафован за дискредитацию армии России

14 ноября 2022, 06:17

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Житель Тимашевская Артем Пучнев оштрафован по административной статье о дискредитации вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. К примеру, 13 ноября стало известно, что Тимашевский районный суд оштрафовал местного жителя Геннадия Комуткова по статье о дискредитации армии, приняв к сведению показания восьми человек.

Тимашевский районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Артема Пучнева, информирует 13 ноября "ОВД-Инфо"*.

Административный протокол в отношении Пучнева составлен по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Размер штрафа, выписанного Пучневу, а также то, что стало причиной для составления протокола, не уточняются. На сайте Тимашевского райсуда решение не опубликовано.

Статья о дискредитации вооруженных сил России, действующая с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш**.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.