Краснодарская активистка уехала из России после звонков силовиков

14 декабря 2022, 04:32

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Марина Захарченко из Краснодара, которая ранее была оштрафована за дискредитацию российской армии, уехала из России. По ее словам, сделать это она была вынуждена из-за звонком силовиков, которые обещали завести уголовное дело, если она не удалит пацифистские публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая сотрудники ДПС остановили краснодарскую активистку Марину Захарченко, сообщив, что на нее есть ориентировка, и доставили в отдел полиции. Там на нее был составлен протокол по административной статье о дискредитации российской армии. 1 июня суд оштрафовал Захарченко на 15 тысяч рублей за дискредитацию российских военных.

Краснодарская активистка Мария Захарченко уехала из России. Об этом она 13 декабря сообщила "ОВД-Инфо"*.

По слова активистки, решение уехать она приняла из-за угроз силовиков, которые звонили ей и обещали завести уголовное дело, если она не удалит из соцсетей пацифистские публикации. В частности, у нее потребовали удалить фотографию с одиночного пикета, который Захарченко провела у здания администрации Краснодарского края.

Напомним, Марина Захарченко - активистка движения обманутых дольщиков Краснодара.

После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), силовики стали составлять протоколы по этой статье в том числе на кубанских активистов.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.