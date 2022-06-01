Краснодарская активистка оштрафована за пацифистскую публикацию

01 июня 2022, 15:01

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Суд в Краснодаре оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку Марину Захарченко, посчитав дискредитацией российских военных ее пацифистскую публикацию в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая сотрудники ДПС остановили краснодарскую активистку Марину Захарченко, сообщив, что на нее есть ориентировка, и доставили в отдел полиции. Там на нее был составлен протокол по административной статье о дискредитации российской армии.

После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), силовики стали составлять протоколы по этой статье в том числе на кубанских активистов. Так, 26 мая суд оштрафовал на 30 тысяч рублей краснодарского стоматолога Виталия Николаева, признав дискредитацией российских военных его пацифистский пикет.

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал Марину Захарченко на 15 тысяч рублей, признав дискредитацией армии ее пацифистскую публикацию в Instagram*, сообщает "Кавказ.Реалии"**.

Захарченко назначили "максимальное низкое допустимое законом наказание" – половину от минимального размера штрафа, предусмотренного статьей КоАП, отмечается в публикации.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Сама Захарченко сообщила изданию, что планирует оспорить постановление суда.

Дело Марины Захарченко рассмотрел 31 мая судья Жметкин, следует из карточки дела, размещенной на сайте Ленинского райсуда Краснодара.

Напомним, Марина Захарченко - активистка движения обманутых дольщиков Краснодара. Помимо этого она участвовала в протестных акциях в поддержку Навального*** и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следует из записей в ее Instagram*-аккаунте.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.