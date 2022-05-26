Стоматолог из Краснодара оштрафован по статье о дискредитации армии

26 мая 2022, 19:16

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Суд в Краснодаре признал стоматолога Виталия Николаева, который провел пацифистский пикет, виновным в дискредитации российских военных и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", силовики составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России на стоматолога Виталия Николаева, который провел 27 апреля пацифистский пикет в центре Краснодара. Прохожие неодобрительно отнеслись к акции, многие останавливались и высказывали оскорбления, рассказал активист.

Ленинский суд Краснодара сегодня оштрафовал краснодарца Виталия Николаева на 30 тысяч рублей (20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей – прим. "Кавказского узла") за антивоенный пикет перед администрацией региона с пацифистским плакатом на листке сине-желтого цвета, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*.

Материалы дела поступили в суд 11 мая, решение было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Краснодара.

Комментариями Виталия Николаева или его официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что жители Краснодарского края периодически проводят пацифистские акции и подвергаются наказаниям по статьям о дискредитации российских военных и распространении о них фейков. Так, 24 мая стало известно, что Центральный районный суд Сочи признал виновным по статье о дискредитации российских военных местного жителя Сергея Соколова и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за пацифистский комментарий в соцсетях. На ту же сумму по аналогичной статье в Краснодаре Первомайский суд оштрафовал местную жительницу Надежду Сазанову, которая, по версии следствия, 31 марта принимала участие в пацифистской акции на Театральной площади. 21 мая пенсионер Владимир Атаманчук из Сочи сообщил, что обвинен в дискредитации армии в связи с высказанным им мнением о военной операции на Украине в видео, размещенном в YouTube. Ранее два суда назначали Атаманчуку арест и штраф по статьям о нарушении правил проведения акций и дискредитации вооруженных сил России. Пенсионер считает, что не нарушал закон.

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