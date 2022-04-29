Врач в Краснодаре обвинен в дискредитации российских военных после пикета

29 апреля 2022, 01:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики составили протокол о дискредитации вооруженных сил России на стоматолога Виталия Николаева, который провел пацифистский пикет в центре Краснодара. Прохожие неодобрительно отнеслись к акции, многие останавливались и высказывали оскорбления, рассказал активист.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статьям о дискредитации российской армии. Так, 25 апреля суд в Сочи оштрафовал местного активиста Вячеслава Чистосердова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России из-за того, что он распространил листовки с осуждением спецоперации на Украине. Чистосердов не согласился со штрафом и подает апелляцию в вышестоящий суд.

42-летний хирург-стоматолог Виталий Николаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан у здания краевой администрации с листом бумаги формата А-3, на котором был изображен украинский флаг и пацифистский лозунг. "Одиночный пикет, который длился не более трех минут, закончился задержанием и осуждением прохожих", - сказал он.

По словам Николаева, он вышел на акцию 27 апреля в 12.30 мск в центре Краснодара, так как "не мог молчать... спать, жить спокойно". "Встал на площади перед администрацией края. Развернул свой листок. Не простоял и трех минут, как выскочил из здания администрации какой-то чиновник. Он стал меня фотографировать и куда-то звонить. Я понял, что он вызывает полицию. Думаю, что этого чиновника предупредили бдительные прохожие. Все, кто проходил мимо, пока я стоял, смотрели на меня с откровенной ненавистью и злобой [...] Некоторые останавливались, чтобы оскорбить, унизить. Были и те, кто нецензурно ругался", - рассказал активист.

По словам Николаева, вскоре подъехала полиция. "Ко мне подошли трое: двое полицейских и казак. Они спросили, почему я тут стою с таким плакатом. Я им ответил, что выражаю свою гражданскую позицию против [спецоперации на Украине]. На что они мне ответили, что это не так", - сказал врач.

Затем активисту предложили проехать в ОВД для составления протокола. "В полиции на Чапаева, 1 я провел три часа, стоя у стенки в ожидании составления протокола. Затем меня пригласили в кабинет, где было трое полицейских. Они стали спрашивать меня о мотивах и составляли протокол. Я им все объяснил. Они мне сказали, что, так как ранее у меня не было задержаний и протоколов, то на первый раз я отделался административной статьей. А если то же самое повторится еще раз, то это будет уже уголовная статья и срок 15 лет", - рассказал активист.

По словам Николаева, протокол был составлен по статье 20.3.3 КоАП РФ за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации". Он сказал, что вину не признал, о чем сделал запись в протоколе.

"Мне также предложили написать заявление о рассмотрении дела в мое отсутствие. Они сказали, что тогда я могу не приходить в суд, и он может рассмотреть дело без меня, так как моя вина доказана и мне все равно вынесут штраф в 30 000 тысяч. Но я сказал, что не согласен на рассмотрение дела без меня. После этого меня отпустили и сказали, что пришлют либо SMS, либо повестку с вызовом в суд", - рассказал Николаев.

Он посетовал, что ему очень тяжело жить в обществе, где люди настроены столь жестоко и поддерживают насилие. При этом активист отметил, что его поддерживает семья. "Это дает силы выживать в такой обстановке", - отметил Николаев.

Активист рассказал, что выходил на митинги в поддержку Навального*, но его не задерживали. "Только проводили беседы, что этого делать не надо. Я наклеил на лобовом стекле своей машины листок с надписью: "Свободу Навальному*", и мне разбили лобовое стекло вдребезги. Это ведь хулиганство и порча имущества. Я обратился в полицию, но они заявили, что для них это не преступление", - сказал врач.

Николаев рассказал, что у него нет адвоката.

Комментариями от представителей ГУ МВД по Краснодарскому краю относительно протокола, составленного после пикета на Николаева, "Кавказский узел" пока не располагает.

Правозащитник Алексей Мандригеля рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, по его подсчетам, с 24 февраля в Краснодарском крае составлено порядка ста протоколов по статье 20.3.3 КоАП РФ за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации", на людей, которые решаются публично высказать свои позиции относительно "специальной военной операции" на Украине. Однако точное количество протоколов сложно назвать, потому что суды почти не выставляют на своих сайтах обязательную информацию о своих делах и не публикуют принятые решения.

На пикеты выходят люди, которые не могут молчать, сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Яна Антонова. "Мы не знаем друг друга, но думаем одинаково. Это гражданская позиция", - отметила она.

7 апреля стало известно, что Краснодарский суд оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей за пацифистский пикет. Яна Антонова заявила, что намерена опротестовать это решение в апелляционном суде, и попросила помочь с оплатой штрафа.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.