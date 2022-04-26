Вячеслав Чистосердов оштрафован за дискредитацию армии

26 апреля 2022, 02:58

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Суд в Сочи оштрафовал местного активиста Вячеслава Чистосердова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России из-за того, что он распространил листовки с осуждением спецоперации на Украине. Чистосердов не согласился со штрафом и подает апелляцию в вышестоящий суд.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля сочинец Вячеслав Чистосердов сообщил об обыске у него по делу о телефонном терроризме. По словам жителя Сочи, на него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России, заподозрив в изготовлении листовок с осуждением спецоперации на Украине. 7 апреля она заявил, что не признает вину.

Обыск в квартире Вячеслава Чистосердова прошел 4 апреля. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказал 25 апреля, что при обыске у него забрали компьютер и два телефона. "Прошло полмесяца, состоялся суд, а компьютер и два телефона следователь так и не выдал. Хотя звонил, предлагал "пройти следственные действия" и получить мне свою технику. А сейчас он даже трубку не берёт", – отметил он.

На суде, по его словам, присутствовали только он, судья и секретарь. "Штраф 30 000 рублей. Постановление получил (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). А по тому другому делу, (связанному с обыском), материалы дела запросил, но они мне их не дали. Только дали "постановление о законности обыска" с подписями и живыми печатями (копия также имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Адвоката я нашёл сам, передал ей документы, заплатил. Помощь в найме адвоката и оплате штрафа оказали мои единомышленники, за что им большое спасибо. Адвокат <...> подготовила апелляцию в вышестоящий суд, потом я планирую обратиться в ЕСПЧ», - рассказал Вячеслав Чистосердов.

В жалобе, по его словам, указано, что он себя виновным не признает и никаких действий, дискредитирующих российскую армию, не совершал.

В постановлении суда от 18 апреля в обосновании вины Чистосердова говорится, что он изготовил листовки с текстом против спецоперации на Украине и QR-кодами со ссылками на интернет-ресурсы, которые публикуют аналогичные материалы.

"[Чистосердов] распространил указанные листовки в почтовые ящики многоэтажных жилых домов на территории Центрального района", а также в Telegram. "Он осуществил активные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в постановлении. В судебном заседании Чистосердов не признал вину, пояснив, что его действия "не образуют состав данного правонарушения".

Чистосердов, впрочем, не надеется, что его жалоба на решение суда будет удовлетворена, поэтому готовится сразу подавать жалобу в Европейский суд по правам человек, а в случае, если притеснения не прекратятся, то эмигрировать по политическим мотивам.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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