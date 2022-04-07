Житель Сочи не признал вину в дискредитации российских военных

07 апреля 2022, 02:40

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Сочинец Вячеслав Чистосердов заявил, что не согласен с протоколом по статье о дискредитации Вооруженных силы России, который полицейские составили на него из-за листовок с осуждением спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля сочинец Вячеслав Чистосердов сообщил об обыске у него по делу о телефонном терроризме. По словам жителя Сочи, на него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России, заподозрив в изготовлении листовок с осуждением спецоперации на Украине.

Жителей Кубани участвуют в акциях протеста против спецоперации на Украине. Их привлекают к ответственности по статьям о дискредитации военных и распространении фейков про вооруженные силы России. Так, суд в Сочи установил, что 4 и 7 марта 20-летняя жительница Сочи расклеивала в магазине стикеры, содержание которых дискредитирует российские вооруженные силы, и назначил ей два штрафа по 50 тысяч рублей.

Обыск в квартире Вячеслава Чистосердова прошел 4 апреля. "Это было около 19.00 мск. В дверь позвонили. Я открыл, потому что думал, что домой вернулся мой 16-летний сын. Дома был я и моя супруга Елена. Мы живем втроем в центральном районе Сочи в пятиэтажке. Вместо сына на пороге стояла домком с двумя соседями и двое незнакомых мужчин в штатском. Один из них представился сотрудником уголовного розыска и показал удостоверение. Я не запомнил ни его фамилию, ни должность. Второй вообще не представился. Они объявили мне, что уполномочены на проведение обыска", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один людей в штатском "достал какую-то бумагу [...] и зачитал ее", сказал Чистосердов. "Я запомнил только одно, что по факту анонимного звонка о минировании ТЦ «Море Молл» возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела решено провести обыск у меня. Почему именно у меня и на каком основании, в данном документе ничего не говорилось. Я даже не стал спрашивать, понял, что это бесполезно", - сказал активист.

По словам Чистосердова, его супруга находилась в шоке. "Она очень сильно нервничала и возмущалась. Домком и соседи выступили в роли понятых. Копию протокола обыска мне не дали. Что пришедшие ищут, мне тоже не сказали. Действовали они предельно корректно, не переворачивали все вверх дном. Обыск длился около трех часов, 19.00 мск до 22.00 мск", - рассказал он.

Чистосердов сказал, что при обыске у него забрали компьютер и три телефона. "В конце обыска один из телефонов вернули. А два осталось у них. Один iPhone-5, другой телефон отца - кнопочный. Общий ущерб после вынесенных без причины вещей из моей квартиры составил более 50 000 рублей", - отметил он.

Активист во время обыска объяснял силовикам, что не имеет отношения к телефонному терроризму. "Они не реагировали и после обыска они сказали мне одеваться и идти с ними. С улицы Островского меня доставили в участковый пункт полиции [...], где было уже четверо полицейских: двое - которые производили обыск в моем жилище, и еще двое новых", - рассказал Чистосердов.

Он сказал, что адвоката у него не было. По словам, активиста, в полиции на него было оказано давление с требованием показать переписку в Telegram-канале. "Я был вынужден показать эту переписку с неким гражданином под ником «капитан Князей». Ранее я видел его один раз во время выборов в Госдуму, где он был наблюдателем [...] я писал ему о своем мнении по поводу военной операции. В этом личном послании не было ничего особенного», - считает Чистосердов.

Активист рассказал, что не смог выяснить у пользователя с ником «капитан Князей», как о переписке стало известно полицейским - на связь он больше не выходил.

Чистосердов опасается, что визитом в его квартиру и обыском интерес силовиков к нему не ограничится.

«На меня составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ)», - сказал он. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

В протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Чистосердов "не ранее 10 марта 2022 года и не позднее 01 апреля 2022 года изготовил листовки с текстом, [осуждающим спецоперацию на Украине]". Чистосердов распространил листовки через почтовые ящики многоэтажных жилых домов в Центральном районе, а также в социальной сети Telegram, используя свой аккаунт, следует из документа.

Тем самым Чистосердов "осуществил активные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ", указано в протоколе.

Активист сказал, что не согласен с обвинением дискредитации Вооруженных сил России, о чем намерен заявить в суде. Чистосердов сказал, что вызова в суд он пока не получил. «Если решение суда будет против меня, то я его обжалую вплоть до Европейского суда [...], потому что виновным себя я не считаю, так как права на мнение и мирные собрания граждан записаны в Конституции страны», сказал Чистосердов.

«Административные протоколы передаются в суд на следующий день после составления. Гражданин, на которого составлен протокол, будет вызван в суд повесткой либо по телефону», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный в отделе полиции.

Чистосердов рассказал, что ему 47 лет, он преподаватель математики и информатики. По словам активиста, год назад на митинге в поддержку Навального* его уже задерживали, тогда на него составили протокол по п. 1 ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ (о нарушении порядка организации и проведения митинга), а суд оштрафовал его на 10 000 рублей. Тогда это решение ему мне помог обжаловать адвокат Александр Попков, он подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Активист также сказал, что поддерживает партию «Яблоко», хотя сам не является пока ее членом.