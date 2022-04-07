Яна Антонова. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

07 апреля 2022, 22:21

Суд оштрафовал краснодарскую активистку за дискредитацию российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский суд оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей за антивоенный пикет. Яна Антонова заявила, что намерена опротестовать это решение в апелляционном суде, и попросила помочь с оплатой штрафа.

Яна Антонова была признана виновной в совершении правонарушения по статье о дискредитации вооруженных сил, сообщил сегодня в своем Telegram-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Ленинского районного суда Краснодара, дело поступило в суд 4 апреля. Яну Антонову привлекали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Антонова выходила на пикет у памятника Высоцкому 27 февраля, через несколько дней после начала спецоперации, уточнило сегодня издание 93.ru. "События на Украине - это огромное горе для меня, как и для многих кубанцев. Кубань и Украина исторически связаны", - процитировало активистку издание.

Яна Антонова заявила, что намерена опротестовать это решение в апелляционном суде. "Постановление это опротестуем, но суд апелляционный его, конечно, оставит в силе… Поэтому очень прошу помочь с оплатой штрафа", - написала сегодня в своем Telegram-канале активистка. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края регулярно участвуют в акциях против спецоперации на Украине. Активисты  заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, краснодарский активист Александра Лукать был обвинен в дискредитации российской армии после одиночного пикета. 6 апреля в Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет. 6 апреля стало известно, что Ленинский суд Краснодара оштрафовал Олега Епифанцева на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом, на котором был изображен знак "пацифик". 

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Примечание:

"Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России", "Краснодарская активистка заявила о давлении силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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