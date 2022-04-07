Кубанский активист оштрафован за знак «пацифик»

07 апреля 2022, 04:40

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Ленинский суд Краснодара оштрафовал Олега Епифанцева на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом, на котором был изображен знак «пацифик».

Олег Епифанцев признан виновным по ст. 20.3.3 КоАП - дискредитация вооружённых сил России. Рассмотрение административного дела прошло без участия Епифанцева, но свою вину он признал, сообщило 6 апреля издание "ОВД-инфо"

«Своими действиями дискредитировал использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а именно осуществлял одиночное пикетирование с плакатом, на котором нарисовал знак «пацифистов», и демонстрировал его в публичном месте на всеобщее обозрение», - цитирует постановление суда издание "Протокол".

"Кавказский узел" сообщал, что жители Краснодарского края регулярно участвуют в акциях против спецоперации на Украине. Активисты заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 1 апреля житель Краснодара Олег Ольховик, ранее принимавший участие в пацифистской акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Он успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление. 4 апреля стало известно, что краснодарский активист Александра Лукать обвинен в дискредитации российской армии после одиночного пикета. 6 апреля в Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет.

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