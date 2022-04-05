Краснодарский активист обвинен в дискредитации российской армии после пикета

05 апреля 2022, 00:23

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Силовики отпустили задержанного на одиночном пикете против спецоперации на Украине активиста Александра Лукать, составив на него протокол о дискредитации Вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля стало известно, что Александр Лукать вышел на пикет с плакатом против спецоперации на Украине в Краснодаре и был задержан.

Александра Лукатя отпустили из полиции, сообщается поздно вечером 4 апреля в Telegram-канале "ОВД-Инфо* LIVE". На него составили протокол о дискредитации российской армии, говорится в сообщении.

Напомним, жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине и периодически привлекаются к ответственности по статьям о дискредитации военных и распространении фейков про Вооруженные силы России. 2 апреля жительница Краснодара Татьяна Заболотная была оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в пикете против спецоперации, а на следующий день штрафы по 10 тысяч рублей получили участники акции Ярослав Трофимов, Инна Карпенко и Людмила Романовская.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

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** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.