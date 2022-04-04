Участник пикета задержан в Краснодаре

04 апреля 2022, 22:22

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Силовики задержали активиста Александра Лукать, который вышел на пикет с плакатом против спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, также жители края периодически привлекаются к ответственности по статьям о дискредитации военных и распространении фейков про Вооруженные силы России. 2 апреля жительница Краснодара Татьяна Заболотная была оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в пикете против спецоперации, а на следующий день штрафы по 10 тысяч рублей получили участники акции Ярослав Трофимов, Инна Карпенко и Людмила Романовская.

В Краснодаре задержан Александра Лукать, он стоял на аллее около торгового центра «Галерея» с плакатом с пацифистской надписью, сообщает сегодня "ОВД-Инфо* LIVE" в своем Telegram-канале.

Силовики увезли его в управление МВД по Краснодару, говорится в сообщении.

На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю информации о задержании активиста по состоянию на 22.05 мск сегодня нет.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.