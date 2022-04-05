Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре

05 апреля 2022, 06:32

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Суд в Краснодаре назначил активисту Олегу Ольховику 10 суток ареста за неповиновение полиции. Активист успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно привлекаются к ответственности по статье о дискредитации вооруженных сил России и по статье о распространении фейков про военных. 30 марта был составлен протокол на администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского, он заявил, что будет обжаловать нарушения, допущенные во время обыска и допроса.

Силовики задержали 1 апреля краснодарского активиста Олега Ольховика когда он выходил из дома, на него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение требованию полиции". После суда, который прошел 2 апреля, активист сообщил своему брату, что силовики оказывали на него давление, информировал вечером 4 апреля Telegram-канал "Sota".

До задержания Олегу Ольховику звонил участковый. Он заявил, что будто бы один из заключенных, который готовится к освобождению, указал, что квартира, в которой проживет Ольховик, принадлежит ему. Далее участковый предложил активисту явиться в участок полиции, чтобы уточнить эти сведения. На что Ольховик ответил отказом.

На следующий день его дома ждали два силовика. Они заявили, что машина Ольховика была замечена в нарушении ПДД, когда Ольховик попытался достать документы, он был задержан. сказано в публикации.

Суд назначил Олегу Ольховику 10 суток ареста, признав его виновным в неповиновении полиции. Защита намерена обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде. Ранее Ольховик принимал участие в акции против спецоперации на Украине, за что задерживался, информировали "Юга.ру" со ссылкой на правозащитника Алексея Мандригеля.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.