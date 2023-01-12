Суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор контрактнику за контрабанду гранатометов

12 января 2023, 11:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участник спецоперации Асланбек Байбетиев был приговорен судом к 3,5 годам заключения за незаконное пересечение госграницы, оборот оружия и контрабанду. Однако Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор до полутора лет лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Министерству обороны России теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. Жители регионов СКФО и ЮФО неоднократно проводили акции протеста против спецоперации. 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России и за распространение про них фейков, после чего жители регионов России, в том числе ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующим статьям.

23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых они были включены в перечень регионов Российской Федерации.

Ефрейтор Асланбек Байбетиев, проходивший службу в одной из воинских частей ДНР, был задержан пограничниками, которые в багажнике его "Нивы" обнаружили автоматы и подствольные гранатометы. Байбетиев был помещен в СИЗО Новочеркасска, его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса России – "незаконное пересечение госграницы", "оборот оружия" и "контрабанда", сообщил 11 января "Коммерсант".

Адвокат Байбетиева пояснил, что его подзащитный страдал головными болями и в марте 2022 года решил обследоваться у врача. Военный отправился в Ростовскую область, где находились его документы. При этом ефрейтор сложил багажник свое оружие, так как не знал, куда его сдать. Он заявил, что командир не объяснил ему порядок обращения с оружием, в том числе найденным на месте боя. Байбетиев также отметил, что не собирался использовать оружие на территории России.

В декабре 2022 года гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил Байбетиева к трем с половиной годам заключения, защита подала апелляцию в Южный окружной военный суд.

В итоге суд 5 января изменил приговор. Наказание за незаконное пересечение границы и контрабанду было отменено. Суд пояснил, что за это время граница между ДНР и Россией перестала существовать, место совершения преступления стало находиться внутри страны, и что оружие Байбетиевым было получено в боевой обстановке, в условиях "предотвращения опасности интересам общества и государства", говорится в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Байбетиев был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Учитывая время, которое военнослужащий находился в СИЗО, он выйдет на свободу в начале февраля. Суд также учел, что он отец троих детей.

На сайте Южного окружного военного суда указано, что суд предыдущий инстанции, в частности, не учел показания Байбетиева о том, что он намеревался вернуться в ДНР на машине с оружием. "Судебное следствие по делу проведено необъективно, а показания допрошенных свидетелей не получили в приговоре надлежащей оценки", – подчеркнул суд.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.