Беженка из Херсона оштрафована на Кубани за дискредитацию армии

11 января 2023, 19:14

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Тимашевский районный суд назначил штраф беженке из Херсона Карине Теребецкой за дискредитацию российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 8 января стало известно, что в Прикубанский районный суд Краснодара поступило дело Сергея Меркулова по данной статье.

На Кубани по статье о дискредитации российских военных оштрафована 19-летняя жительница Херсона Карина Теребецкая.за выкрики в новогоднюю ночь, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Беженка из Херсона была задержана в новогоднюю ночь из-за фразы, которая, по мнению полицейских, дискредитировала армию России, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Девушка была задержана после доноса, сообщил сегодня Telegram-канал Astra.

Дело Карины Теребецкой поступило сегодня в Тимашевский районный суд Кубани, следует из карточки дела на сайте суда. В карточке дела к 18.50 мск не содержится информации о сроках его рассмотрения и о принятом решении.

В Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края к 18.50 мск также нет информации о решении по делу Теребецкой.

Напомним, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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