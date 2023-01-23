Экспонаты выставки напомнили ереванцам о десятилетиях карабахского конфликта

23 января 2023, 05:37

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В Ереване проходит выставка "Эпизоды конфликтной журналистики", на которой представлены работы армянских журналистов за последние 30 лет, посвященные карабахскому конфликту. Терминология, используемая для освещения конфликта три десятка лет назад, соответствует современной, отметили организаторы и посетители выставки.

На выставке, организованной медиа-музеем "Лратун" Центра медиа-инициатив, представлены видео-материалы, радиопередачи, печатные экземпляры газет, фотографии, документальные фильмы и мультимедиа, которые доступны на экранах медиа-музея. В числе экспонатов выставки, которая продлится до 29 января - работы шести фотографов, большинство из снимков представлены на тачскринах, рассказал 22 января корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор сайта Media.am, представитель Центра медиа-инициатив Гегам Варданян.

Из архива, по словам Варданяна, отобраны сотни статей, фотографий, карикатур, напечатанных в армянских газетах, издающихся еще в 90-ых годах XX века. например, "Азг", "Аравот", "Советское время", "Еркир". "К примеру, можно увидеть, как в 1991 году "Советское время" освещало карабахский конфликт, какую использовало терминологию", - отметил Варданян.

Радиопередач на выставке немного, поскольку они меньше сохранились. "Сложно сказать точное количество работ, но, если сесть и все подряд посмотреть, то на это потребуется два-три часа времени", - отметил Варданян.

По его мнению, терминология, используемая СМИ при освещении карабахского конфликта, за годы практически не изменилась. Об этом можно судить по таким заголовкам, как "Армения играет в одиночку", "Арцаху нужна сильная Армения", "Карабахский вопрос решается в Карабахе", "ОБСЕ запаздывает", "Массовое нападение на Карабах", "Карабахцы обращаются к миру", "Армения обвинила Кремль" и прочим. "Ничего не изменилось, это дежавю. Эти заголовки мы специально напечатали на отдельном стенде, чтобы показать, насколько история повторяется, и как похоже СМИ освещают этот конфликт 30 лет спустя", - отметил Варданян.

Документальный фотограф Вагинак Газарян представил на выставке 12 фотографий, посвященных как самим карабахским войнам (апрельская война 2016 года и осенняя война 2020 года), так и их последующим событиям. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по своей инициативе ездил в Нагорный Карабах и документировал события.

"Потом я фотографировал последующие события, например, когда армянская сторона сдавала земли, а люди сжигали свои дома, уходили. Снимал села, которые после войны стали приграничными. К примеру, село Храморт в Нагорном Карабахе, став приграничным, приобрело множество проблем: люди лишились земель, которые их кормили. А после захвата Паруха линия соприкосновения и вовсе проходит через село Храморт", - рассказывает Вагинак Газарян.

Жители общин Парух и Храморт были эвакуированы 24 марта. Власти Нагорного Карабаха тогда заявили о нарушении азербайджанскими военными линии соприкосновения в Аскеранском районе, но власти Азербайджана отвергли обвинения в нарушении границы. Ранее местные жители также пожаловались, что жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев.

На войне, по его словам, он документировал события в виде дневника. Снимал и передовую, и тыл. В итоге получился визуальный ряд, который рассказывает о произошедшем.

Посетители выставки с интересом знакомились с экспонатами. Особенно заинтересовали их публикации 90-ых годов, которые они сравнивают с нынешними событиями, отметили организаторы мероприятия.

Лиана Товмасян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что будто пережила весь 30-летний период карабахского конфликта, окунувшись в архив выставки. По ее словам, что очень интересно сравнивать начало конфликта с нынешним периодом.

"Я предполагала, что могут быть некие сходства, но чтобы оно было абсолютным, не могла себе и представить. Вы только посмотрите на эти заголовки газет 30-летней давности. "Арцах кровоточит", "Жестокие бои по всему фронту", "Армения не пойдет ни на какие уступки Азербайджану", "От моря до моря Армения или от речки до речки Карабах?" и так далее. Как-будто речь идет о сегодняшнем дне", - отметила посетительница выставки.

"Это большая кладезь для нас, для Армении с Арцахом (Нагорным Карабахом). Тут вся история конфликта. И при необходимости просто можно пролистать этот архив, восстановить память, сделать правильные выводы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" посетитель выставки Рубен Галстян.

По его словам, видно, что была проделана колоссальная работа, собраны ценные материалы.

Месроп Сардарян считает, что собранные материалы - очень хорошая база для изучения самого конфликта. Он высоко оценил роль журналистов, особенно во время войны. "Посредством таких работ мы можем представить миру свое слово, свою точку зрения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сардарян.

Он рассказал, что сам является участником карабахской войны и помнит, как рядом с ними в окопах однажды оказался фотограф. "Сначала нам он казался лишним элементом среди нас, думали, только будет мешать. Но вот сейчас я понимаю, насколько важна работа журналиста", - признался Сардарян.

По его мнению, важно допустить армянских и зарубежных журналистов в заблокированный Лачинский коридор, чтобы они могли осветить события с точек зрения, отличных от азербайджанской. "Мировое сообщество видит только азербайджанскую позицию", - считает он.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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