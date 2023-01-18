Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

18 января 2023, 14:20

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Специалисты устраняют технологические проблемы, после которых жители 14 населенных пунктов остались сегодня без электричества, сообщило Минэнерго Дагестана.

В 14 населенных пунктах Дагестана более 50 тысяч человек остались без электричества "в связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики", сообщило сегодня Минэнерго Дагестана.

"В зоне отключения в основном северная часть г. Махачкала, а также Бабаюртовский и Новолакский районы. В аварийно-восстановительных работах задействовано 3 бригады компании Дагэнерго в составе 14 человек, а также 3 единицы спецтехники", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Как писал "Кавказский узел", 11 января жители Дагестана начали массово жаловаться в соцсетях на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света. После акции протеста подача электроэнергии была восстановлена.

15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января, однако к 17 января подача электричества так и не была возобновлена. Вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц раскритиковал энергетиков. Они должны привезти достаточное количество генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения обесточенных районов на время проведения ремонтных работ, подчеркнул Мажонц.

13 января депутат горсобрания Дербента Полад Наметуллаев опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с жалобой на систематические проблемы с электроснабжением в Дагестане. После этого жители Дагестана раскритиковали в соцсети власти республики. Решением проблем со светом должны заниматься местные чиновники, а не федеральные власти, заявили они.

Ситуация с энергоснабжением Дагестана ухудшается с каждым годом из-за износа оборудования, и авторитет главы Дагестана Меликова после обращения к Путину в связи с энергокризисом может быть подорван, указали член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и учредитель еженедельника "Новое дело" Ахмед Чилилов. Обращение к Путину нельзя назвать попыткой повлиять на положение Меликова, оно вызвано реальными проблемами в республике, а не борьбой за власть, подчеркнул главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

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