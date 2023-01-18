Иностранный гражданин задержан в Северной Осетии по делу о шпионаже

18 января 2023, 02:18

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Сотрудники спецслужб задержали на КПП "Верхний Ларс" гражданина одной из стран СНГ, который обвинен в передаче украинской стороне видео и фотоматериалов о расположении российской военной техники.

На границе Российской Федерации и Грузии задержан житель одной из стран СНГ, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины.

28-летний мужчина был задержан при пересечении МАПП "Верхний Ларс". В его мобильном устройстве была обнаружены переписка в Telegram, в которой он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, направляя контактному лицу фотографии и видео, пишет 17 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование.

По версии следствия, Фролов планировал через Грузию попасть в Турцию, затем оттуда в Польшу, а оттуда уже - на Украину, где хотел вступить в вооруженной формирование. Однако, как отметил адвокат Евгений Смирнов, билетов в Турцию и шенгенской визы у Фролова найдено не было, пишет 21 декабря "Бумага".

По словам Смирнова, число подобных уголовных дел "может идти на десятки". "Реальное количество мы пока не знаем, потому что очень много дел о госизмене никак не афишируется", - заявил он. Адвокат добавил, что Фролова регулярно опрашивали сотрудники спецслужб без защитника. Также он сообщил, что переводить Фролова из владикавказского СИЗО по месту прописки не будут, звонить родным ему не разрешают, что является обыденной, хоть и незаконной практикой.

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