09 ноября 2022, 23:53

Студент из Астрахани арестован по делу о госизмене

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве заключил под стражу студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене.

Глеб Вердиян был арестован 28 октября на 10 суток Солнцевским районным судом Москвы по административному делу о мелком хулиганстве. По истечении срока административного ареста Вердиян был задержан вновь и в тот же день – 7 ноября – отправлен Лефортовским судом Москвы в СИЗО, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Информацию об аресте Вердияна подтвердила представитель суда. "Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К.,избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - процитировало ее слова ТАСС. Дело маркировано грифом "совершенно секретно", утверждается в сообщении.

Фигурант обоих дел - студент из Астрахани, который учится на втором курсе Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ). В колледже Вердиян получил диплом архитектора, в университете учится на экономическом факультете, проинформировало сегодня BBC*.

"Кавказский узел" также писал, что житель Сочи Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. 20 июля он покинул тюрьму.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита сочла слишком суровым приговор ученому из Новочеркасска", "Военнослужащий из Аксая задержан по делу о госизмене", "Осужденная за госизмену жительница Сочи вышла на свободу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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