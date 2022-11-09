09 ноября 2022, 23:53
Студент из Астрахани арестован по делу о госизмене
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд в Москве заключил под стражу студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене.
Глеб Вердиян был арестован 28 октября на 10 суток Солнцевским районным судом Москвы по административному делу о мелком хулиганстве. По истечении срока административного ареста Вердиян был задержан вновь и в тот же день – 7 ноября – отправлен Лефортовским судом Москвы в СИЗО, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.
Фигурант обоих дел - студент из Астрахани, который учится на втором курсе Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ). В колледже Вердиян получил диплом архитектора, в университете учится на экономическом факультете, проинформировало сегодня BBC*.
"Кавказский узел" также писал, что житель Сочи Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. 20 июля он покинул тюрьму.
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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"