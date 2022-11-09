Студент из Астрахани арестован по делу о госизмене

09 ноября 2022, 23:53

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Суд в Москве заключил под стражу студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене.

Глеб Вердиян был арестован 28 октября на 10 суток Солнцевским районным судом Москвы по административному делу о мелком хулиганстве. По истечении срока административного ареста Вердиян был задержан вновь и в тот же день – 7 ноября – отправлен Лефортовским судом Москвы в СИЗО, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Информацию об аресте Вердияна подтвердила представитель суда. "Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К.,избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - процитировало ее слова ТАСС. Дело маркировано грифом "совершенно секретно", утверждается в сообщении.