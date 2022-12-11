Петр Парпулов. Фото Юлии Парпуловой.

11 декабря 2022, 21:54

Прокуратура потребовал вернуть Петра Парпулова в колонию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Авиадиспетчер из Сочи Петр Парпулов, ранее осужденный за госизмену и освобожденный из колонии из-за тяжелого заболевания, должен вернуться в места заключения, счел прокурор. 

Как сообщал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. В июле он был освобожден.

«Мне позвонила адвокат и сказала, что на 27 декабря назначен суд. Оказалось, что прокуратура подала кассационную жалобу и требует пересмотр суда с заменой судьи. Они считают неправомерным, что мой отец вышел на свободу по состоянию здоровья. С января у нас были суды, только в июле мы получили освобождение после долгой борьбы в судах, апелляциях. Это я расцениваю как издевательство над больным, пожилым человеком», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Парпулова.

После освобождения ее отец перенёс операцию. «Я забрала его в плохом состоянии, он почти не ходил… выйдя из колонии, и 100 метров не мог пройти. Но клиника здесь отличная, работают профессионалы, они смогли провести качественно операцию. Сейчас он впервые почувствовал себя хорошо…  Я не знаю, как ему сообщить об этом, это просто убьет отца», - сказала она. 

«У осужденного Парпулова П.И. согласно заключению № 7 врачебной комиссии ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России заболевание подходит под п. 8 Перечня, однако не соответствует одному условию - указанное заболевание подлежит радикальному лечению, что подтверждено заключением консилиума врачей онкологов ГБУЗ «ТООКД». В связи с чем, на основании п. 8 Перечня заболеваний Парпулов П.И. не подлежал освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, в соответствии со ст. 81 УК РФ», - говорится в кассационной жалобе, копия которой имеется  в распоряжении "Кавказского узла".

Примечание:

"Суд в Краснодаре допросил родственников сочинца Петра Парпулова", "Дело Парпулова передано в Краснодарский краевой суд", "На заточение Парпулова СМИ отреагировали более чем 100 публикациями".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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