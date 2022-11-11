Обнародованы детали дела астраханского студента Вердияна

11 ноября 2022, 00:54

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Астраханский студент Глеб Вердиян заподозрен в попытке передать секретные документы иностранной спецслужбе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 7 ноября заключил под стражу 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене.

Глеб Вердиян, арестованный по уголовному делу о госизмене, собирался передать секретные сведения иностранной разведке, сообщило 10 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ", — процитировало его слова агентство.

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