11 ноября 2022, 00:54

Обнародованы детали дела астраханского студента Вердияна

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Астраханский студент Глеб Вердиян заподозрен в попытке передать секретные документы иностранной спецслужбе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 7 ноября заключил под стражу 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене.

Глеб Вердиян, арестованный по уголовному делу о госизмене, собирался передать секретные сведения иностранной разведке, сообщило 10 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ", — процитировало его слова агентство.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита сочла слишком суровым приговор ученому из Новочеркасска", "Военнослужащий из Аксая задержан по делу о госизмене", "Осужденная за госизмену жительница Сочи вышла на свободу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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