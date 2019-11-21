Военнослужащий из Аксая задержан по делу о госизмене

21 ноября 2019, 02:40

Военнослужащий Южного военного округа подозревается в том, что собирал секретные данные о Вооруженных силах России по заданию Минобороны Украины.

Силовики задержали в Аксае Ростовской области военнослужащего Южного военного округа.

Задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины, для чего собирал секретные сведения военного характера о Вооруженных силах России, говорится в сообщении на сайте ФСБ России 20 ноября. «Утечка (секретных данных) за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - отмечает ведомство.

Дело расследуется по статье о государственной измене. Ведомство не называет фамилии задержанного.

Максимальная санкция по данной статье предполагает 20 лет заключения.

Задержание прошло в частном доме, проинформировало 20 ноября РИА "Новости". На видео ФСБ России, опубликованном на сайте агентства, видно, как несколько силовиков одевают наручники человеку, который лежит на полу лицом вниз. Далее камера фиксируется на военной форме, которую держит в руках силовик, а также ноутбуке и телефонах, лежащих на столе.

Подозреваемым оказался старший лейтенант, связист бригады управления Южного военного округа, который служил в военной части в Аксае, сообщил 20 ноября Telegram-канал "Открытые медиа". Эксклюзивы". "Кавказский узел" не может официально подтвердить информацию Telegram-канал.