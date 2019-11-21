21 ноября 2019, 02:40

Военнослужащий из Аксая задержан по делу о госизмене

Военнослужащий Южного военного округа подозревается в том, что собирал секретные данные о Вооруженных силах России по заданию Минобороны Украины.

Силовики задержали в Аксае Ростовской области военнослужащего Южного военного округа.

Задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины, для чего собирал секретные сведения военного характера о Вооруженных силах России, говорится в сообщении на сайте ФСБ России 20 ноября. «Утечка (секретных данных) за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - отмечает ведомство.

Скриншот поста в Telegram-канале "Открытые медиа" Эксклюзивы"от 20 ноября .https://t.me/OpenMedia/4791Дело расследуется по статье о государственной измене. Ведомство не называет фамилии задержанного.

Максимальная санкция по данной статье предполагает 20 лет заключения.

Задержание прошло в частном доме, проинформировало 20 ноября РИА "Новости". На видео ФСБ России, опубликованном на сайте агентства, видно, как несколько силовиков одевают наручники человеку, который лежит на полу лицом вниз. Далее камера фиксируется на военной форме, которую держит в руках силовик, а также ноутбуке и телефонах, лежащих на столе.

Подозреваемым оказался старший лейтенант, связист бригады управления Южного военного округа, который служил в военной части в Аксае, сообщил 20 ноября Telegram-канал "Открытые медиа". Эксклюзивы". "Кавказский узел" не может официально подтвердить информацию Telegram-канал.

Примечание:

"Чиновник в Южной Осетии арестован по делу о госизмене", "Азербайджанский журналист заподозрен в госизмене",  "Эксперты связали шпионский скандал в спецслужбах Азербайджана с деятельностью Ирана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 ноября 2019, 03:54

21 ноября 2019, 03:19

  • Юлия Федотова оштрафована после репоста видеозаписи подзащитного

    Мировой суд Краснодара назначил штраф юристу Юлии Федотовой, признав ее виновной в причастности к нежелательной организации "Открытая Россия"* из-за репоста записи с выступлением поэта Максима Дроздова, которого она защищала в суде. Федотова заявила, что оспорит это решение.

21 ноября 2019, 01:42

  • Суд отказался выяснять подробности задержания Разима Амирасланлы

    Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты зампредседателя партии "Мусават" Разима Амирасланлы изучить записи с камер видеонаблюдения и биллинг мобильных телефонов оппозиционера и силовиков. Эти данные могли бы подтвердить невиновность оппозиционера, заявил адвокат.

21 ноября 2019, 00:43

20 ноября 2019, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи