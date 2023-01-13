13 января 2023, 10:11

Блокада Лачинского коридора продолжается 33-и сутки

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию протеста на единственной дороге из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 12 января коридор оставался заблокированным 32-е сутки.

Блокировка дороги Степанакерт – Горис привела к дефициту продуктов в Нагорном Карабахе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. При этом азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). К 12 января сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении 19 пациентов. Ранее, 25 декабря, в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

Акция протеста азербайджанских активистов продолжается сегодня 33-и сутки, сообщает со ссылкой на своего корреспондента Trend.

Участники акции утром традиционно исполнили гимн Азербайджана и продолжили протест, скандируя "различные лозунги", пишет АПА.

Напомним, в Нагорном Карабахе из-за нехватки продовольствия решено ввести с 17 января талонную систему. На первом этапе, с 20 января, по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка.

В магазинах Степанакерта уже не продаются основные продукты питания, молоко и яйца стали большой редкостью, а мясо местного производства могут себе позволить не все семьи, рассказали 11 января местные жители. 

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Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха отметили Рождество на фоне блокады Лачинского коридора", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские активисты продолжили протест в Лачинском коридоре в новогоднюю ночь".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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