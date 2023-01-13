Власти Грузии анонсировали новые выплаты семьям беженцев с Украины

13 января 2023, 07:52

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Семьям с детьми, переехавшим в Грузию с Украины после начала боевых действий, решено выплачивать дополнительные денежные пособия на каждого ребенка, объявили власти страны. Помощь беженцам с Украины оказывают и волонтеры, рассказали в центре помощи.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября 2022 года министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что программа помощи украинским беженцам продлена на полгода.

Программа поддержки беженцам из Украины, которую с 15 июля 2022 года реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает социальную помощь, а также ежемесячные выплаты в 300 лари (около 110 долларов), которые частично покрывают арендную плату за жилье. По состоянию на 25 октября 2022 года помощь с арендной платой в 300 лари ежемесячно получали 500 семей, также более 1050 человек получали ежемесячную социальную помощьсообщил Азарашвили.

Власти Грузии объявили о решении выделить при поддержке Детского фонда ООН финансовую помощь семьям детей с Украины. В частности, по 470 лари (около 172 долларов) на каждого ребёнка получат семьи, приехавшие с Украины в Грузию после 1 февраля 2022 года.

Для получения помощи родители или другие законные представители ребёнка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, сообщило 12 января Netgazeti.

Украинским беженцам также помогают волонтеры. Так, на улице Бочорма в Тбилиси открыт центр помощи украинским беженцам. "Мы каждую неделю выделяем помощь украинским беженцам. Мы выдаем предметы гигиены, продукты питания", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер центра Анна.

Семья гражданки Украины Елены приехала из Мариуполя в Грузию в конце апреля 2022 года. "Тогда нас поселили в гостинице в центре города. Нас кормили прекрасно три раза в день. В середине июля нам пришлось переехать на квартиру на окраине Тбилиси в Варкетили. К счастью, у нас с собой были деньги и мы пока можем оплачивать квартиру, но помощь волонтеров для нас критически важна", - рассказала Елена корреспонденту "Кавказского узла".

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев с Украины. Кроме того, через Telegram-канал, созданный для помощи украинским беженцам, можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Напомним, до того, как власти Грузии назначили пособия беженцам с Украины, мэрия Тбилиси размещала беженцев в гостиницах. С 1 августа 2022 года мэрия решила прекратить расселение беженцев, так как правительство назначило им денежные пособия. Представители неправительственных организаций сообщили тогда, что ведут регистрацию беженцев с Украины, которые были выселены из гостиниц Тбилиси и нуждаются в жилье.

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