Организаторы мониторинга выборов в Азербайджане добились новой победы в ЕСПЧ

13 января 2023, 05:58

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Европейский суд по правам человека признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать неправительственную организацию Центр мониторинга выборов и обучения демократии, назначив компенсацию ее учредителям.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации НПО. Среди них были дела Центра мониторинга выборов (ЦМВ) и Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД), учредители которых - бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В декабре 2021 года ЕСПЧ признал нарушением лишение регистрации Центра мониторинга выборов и обязал власти Азербайджана выплатить организации 4500 евро компенсации.

Центр мониторинга выборов работал с 2002 года, а регистрацию получил только 1 февраля 2008 года, но уже в мае суд по требованию Минюста отменил регистрацию. "Мы, учредители Центра мониторинга выборов, создали новую организацию - Центр мониторинга выборов и обучения демократии, но ее также не стали регистрировать. Проблема была в том, что мы проводили независимые мониторинги выборов и выявляли нарушения. Без регистрации мы продолжали работать, хотя это было очень сложно. После президентских выборов 2013 года на нас завели уголовное дело - меня и Башира Сулейманлы приговорили к тюремному заключению", - рассказывал "Кавказскому узлу" Анар Мамедли.

Европейский суд по правам человека 12 января объявил решение по жалобе учредителей неправительственной организации Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли и Башира Сулейманлы, которые просили признать нарушение их права на свободу собраний и объединений (статья 11 Европейской конвенции прав человека).

ЕСПЧ счел неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать организацию, следует из опубликованного на сайте суда решения. Мамедли и Сулейманлы назначена компенсация на общую сумму 5200 евро: в нее входят 4500 евро компенсации морального ущерба, 200 евро компенсации расходов на переводчика и 500 евро в качестве возмещения судебных затрат – оплаты гонорара юристу и правозащитнику Интигаму Алиеву.

Решение по делу ЦМВОД было ожидаемым после того, как Европейский суд признал неправомерной отмену регистрации Центра мониторинга выборов, считает глава "Группы права медиа", юрист Халид Агалиев.

«Это решение было прецедентным и в новом постановлении Страсбургский суд основывался именно на деле ЦМВ. Десятки азербайджанских НПО жаловались на либо на необоснованное лишение регистрации, либо на отказ в регистрации. Чтобы избежать новых решений и финансовых затрат, правительству придется улучшить практику регистрации НПО», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Анар Мамедли скептически оценил перспективу исполнения властями решения Страсбургского суда. Из-за отмены регистрации ЦМВ и отказа в регистрации ЦМВОД активисты уже 15 лет не могут проводить полноценный мониторинг выборов в Азербайджане, отметил он.

«Власти Азербайджане всячески затягивают исполнения решений ЕСПЧ, когда дело касается неугодных им лиц. По уголовному делу против меня ЕСПЧ давно принял постановление об отмене судебных решений в Азербайджане и полной реабилитации. Комитет министров Совета Европы уже более двух лет добивается исполнения вердикта в полной мере, но подвижек нет», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

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