Дефицит электроэнергии привел к отключениям в Абхазии

12 января 2023, 08:53

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Минувшей ночью в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. Электроснабжение жителей прекращается на четыре часа в сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря 2022 года было анонсировано введение в Абхазии графика отключений электричества из-за его дефицита.

Ограничения на подачу электричества начали минувшей ночью действовать в Абхазии, в частности, жителям, согласно графику, кратковременно прекращается подача света, передало РИА "Новости".

Первые плановые отключения начались сегодня около в 01.00 мск. Подача электричества прекращается на четыре часа в сутки. "Черноморэнерго" объяснила, что ограничения введены из-за нехватки мощностей. "При данном потреблении республикой было запрошено в Российской Федерации 715 млн кВт/ч на период с 1 января по 31 марта 2023 года. Однако российская сторона выделила на этот период 600 млн кВт/ч", – привел "Коммерсант" сообщение компании.

Дефицит электричества в Абхазии составляет 165 млн кВт/ч, уточнили в "Черноморэнерго".

Напомним, 4 ноября 2022 года ветеранская организация "Аруаа" призвала депутатов парламента Абхазии создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества. Лидер партии "Апсны" Виталий Габния высказал мнение, что дорогостоящий ремонт линии, на которой произошла авария, был выполнен некачественно.

Этому предшествовали перебои с энергоснабжением в республике, которые начались с 1 ноября 2022 года – после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении восстановительных работ, однако позже признало, что проблемы на линии не устранены, и что она работает с ограничениями. 8 ноября 2022 года Ачгуара была включена в тестовом режиме, и было выявлены "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

"Кавказский узел" также писал, что "Черноморэнерго" в июне 2021 года заявило, что потребление электричества в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, из-за чего был введен график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС Абхазия запросила у России переток электроэнергии. Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии.

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