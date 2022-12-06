Дефицит электроэнергии вынудил власти Абхазии ввести график отключений

06 декабря 2022, 07:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Так как дефицит электроэнергии в Абхазии превысил 30 миллионов киловатт-часов, компания "Черноморэнерго" с 7 декабря вводит график отключений электричества.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" ввела график отключений электричества на 24 подстанциях. Подача электричества абонентам будет прекращаться на час несколько раз в сутки из-за неполадок на высоковольтной линии Ачгуара, пояснили в компании. 23 ноября Абхазия получила переток электроэнергии из России. По данным "Черноморэнерго", суточный перерасход электричества в Абхазии превышает миллион киловатт-часов.

1 ноября в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии Ачгуара 8 ноября выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

С 7 декабря в Абхазии вводится график отключений электричества в связи с дефицитом электроэнергии. Такое решение приняла компания "Черноморэнерго".

График компания опубликовала 5 декабря в своем телеграм-канале. В соответствии с графиком, свет будет отключаться на большинстве подстанций дважды в сутки по два часа, причем отмечается, что график вводится "в связи с дефицитом электроэнергии свыше 30 млн киловатт-часов".

С 01.00 до 03.00 мск и с 12.00 до 14.00 мск свет будет отключен на пяти подстанциях в Гудаутском районе, четырех подстанциях в Сухуме и Сухумском районе, четырех подстанциях в Гагрском районе, восьми подстанциях в Очамчырском и Гулрыпшском районах и еще двух подстанциях.

С 03.00 до 05.00 мск и с 14.00 до 16.00 мск электричество не будет подаваться на пять других подстанций в Гудаутском районе, пяти подстанциях в Сухуме и Сухумском районе, четырех подстанциях в Гагрском районе, семи подстанциях в Галском районе, еще двух подстанциях и подстанции Ткуарчалской ГЭС.

В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.